Не все равны: как повлиять на условия кредита?

Если вам отказали в кредите, не приняли на работу или у вас все прекрасно, но вы задумываетесь о том, чтобы взять кредит в будущем, то вам определенно стоит заглянуть в свою кредитную историю. Кредитная история — это ваша финансовая характеристика, которая многое может рассказать о вас кредиторам и работодателям. Даже тарифы страховки для вас часто будут определяться тем, что записано в вашем персональном кредитном досье. Ведь по статистике, клиенты с просрочками по кредитам чаще пытаются получить выплаты от страховых компаний и требуют почти на 50% больше, чем те, кто аккуратно выплачивают собственные обязательства.

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Что такое кредитная история и откуда она берется?

Кредитная история есть у каждого человека, который когда-либо брал кредит в банках или других финансовых организациях. Эти данные, согласно законодательству, централизованно собираются в специальных учреждениях — бюро кредитных историй (БКИ), поэтому просрочка или неуплата по кредиту в одном банке обязательно станет известна остальным финансовым учреждениям Украины. Кроме того, ухудшить кредитную историю могут другие долги, например, по коммунальным платежам, штрафам за нарушения ПДД или даже задолженность за услуги связи. Любые непогашенные долги делают заемщика менее надежным в глазах банков.

Последствия у такой негативной кредитной истории могут быть разными, и они сильно зависят от количества просрочек, их длительности и давности. Срок хранения сведений о событиях, формирующих кредитную историю — 10 лет. Все, что было не настолько давно, существенно влияет на вероятность выдачи заемщику нового кредита, а также на его условия: сумму, срок и процентную ставку.

Кто получает самые невыгодные ставки по кредитам и займам?

Конечно, самая плохая ситуация у тех, кто часто допускал просрочки, регулярно нарушал финансовые обязательства, а также имеет текущую задолженность в банке или МФО. Самые "отпетые" неплательщики попадают в реестр должников или в черный список — тут вероятность получить займ фактически равна нулю.

Никогда не брали кредит и не имеете привычки копить долги? Ситуация ненамного лучше. Заемщикам без кредитной истории также бывает трудно взять кредит на большую сумму, кроме того, банки часто предлагают им не выгодную процентную ставку. Почему? Так банки перестраховываются от рисков, связанных с клиентом, о надежности которого нет данных.

Кредитная история для финансово продвинутых

Хорошую кредитную историю формируют вовремя выплаченные кредиты. На основе событий, отраженных в ней, вычисляется кредитный рейтинг заемщика. Чем больше кредитов без просрочек, чем больше суммы и сроки — тем привлекательнее такой клиент в глазах будущих кредиторов. Что же делать остальным?

Безвыходных ситуаций не существует. Если вы знаете, что ваша кредитная история не идеальна, а также понимаете принцип ее формирования, вы уже на правильном пути. Тем не менее, процесс нарабатывания положительного кредитного досье с нуля либо исправление плохой кредитной истории совсем не прост. Чтобы поднять свой рейтинг платежеспособности, простых мер может оказаться недостаточно.

Именно для таких ситуаций существует Финздоровье — специальная услуга от Быстрозайм, помогающая повысить кредитный рейтинг, одновременно получая знания по личной финансовой эффективности. Курс по финансовой грамотности разработан профессионалами с целью дать базовые знания по вопросам управления деньгами, ведь именно пробелы в этой сфере часто приводят к проблемам. Дополнительно каждый участник программы Финздоровье получает персональные рекомендации по улучшению его кредитной истории, основанные на тщательном анализе его ситуации.

Самая важная часть услуги Финздоровье — это индивидуальная практическая программа улучшения кредитной истории. Все просто: банкам и МФО нужно доказать вашу финансовую дисциплину. С этой целью Финздоровье открывает кредитную линию — серию небольших коротких займов, почти не ощутимых для вашего бюджета, которые продемонстрируют БКИ вашу стабильность, а кредиторам — то, что вы заслуживаете одобрения нужной вам суммы на выбранный срок.

Как работает Финздоровье?

Финздоровье, в соответствии с законом, передает все данные о выдачах траншей в рамках кредитной линии и оплатах в основные бюро кредитных историй, таким образом повышая кредитный рейтинг клиента, если он вовремя оплачивает свои финансовые обязательства. От обычных кредитов это отличается более короткими сроками, посильными выплатами и прозрачными условиями. Это самый быстрый и дешевый способ поднять кредитный рейтинг. Чем больше срок пользования кредитной линией — тем больше в кредитной истории записей об успешно выплаченных займах и тем выгоднее условия последующих кредитов. Все просто!