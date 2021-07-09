Не всі рівні: як вплинути на умови кредиту?

Якщо вам відмовили в кредиті, не прийняли на роботу або у вас все чудово, але ви замислюєтеся про те, щоб взяти кредит в майбутньому, то вам дійсно варто зазирнути в свою кредитну історію. Кредитна історія — це ваша фінансова характеристика, котра багато що може розповісти про вас кредиторам і роботодавцям. Навіть тарифи страхування для вас часто будуть визначатися тим, що записано в вашому персональному кредитному досьє. Адже за статистикою, клієнти з простроченням по кредитах частіше намагаються отримати виплати від страхових компаній і вимагають майже на 50% більше, ніж ті, хто акуратно сплачують власні зобовʼязання.

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Що таке кредитна історія і звідки вона береться?

Кожна людина, яка коли-небудь брала кредити в банках або інших фінансових організаціях, має кредитну історію. Ці дані, відповідно до законодавства, централізовано збираються в спеціальних установах — бюро кредитних історій (БКІ), тому прострочення або несплата за кредитом в одному банку обовʼязково стане відома іншим фінансовим установам України. Крім того, погіршити кредитну історію можуть інші борги, наприклад, за комунальними платежами, штрафами за порушення ПДР або навіть заборгованість за послуги звʼязку. Будь-які непогашені борги роблять позичальника менш надійним в очах банків.

Наслідки у такої негативної кредитної історії можуть бути різними, і вони сильно залежать від кількості прострочень, їхньої тривалості та давності. Термін зберігання відомостей про події, які формують кредитну історію — 10 років. Все, що було не так давно, істотно впливає на ймовірність видачі позичальнику нового кредиту, а також на його умови: суму, термін і відсоткову ставку.

Хто отримує найневигідніші ставки по кредитах і позиках?

Звичайно, найгірша ситуація у тих, хто часто допускав прострочення, регулярно порушував фінансові зобовʼязання, а також має поточну заборгованість в банку або МФО. Найбільш "безнадійні" неплатники потрапляють до реєстру боржників або в чорний список — отут ймовірність отримати позику фактично дорівнює нулю.

Ніколи не брали кредит і не маєте звички накопичувати борги? Ситуація є не набагато кращою. Позичальникам без кредитної історії також буває важко взяти кредит на велику суму, крім того, банки часто пропонують їм не вигідну процентну ставку. Чому? Так банки перестраховуються від ризиків, повʼязаних з клієнтом, про надійність якого немає даних.

Кредитна історія для фінансово розвинених

Хорошу кредитну історію формують вчасно виплачені кредити. На основі подій, відображених в ній, обчислюється кредитний рейтинг позичальника. Чим більше кредитів без прострочень, чим більше суми й терміни — тим привабливіше такий клієнт в очах майбутніх кредиторів. Що ж робити іншим?

Безвихідних ситуацій не існує. Якщо ви знаєте, що ваша кредитна історія не ідеальна, а також розумієте принцип її формування, ви вже на правильному шляху. Проте, процес напрацювання позитивного кредитного досьє з нуля або виправлення поганою кредитною історії зовсім не простий. Щоб підняти свій рейтинг платоспроможності, простих заходів може виявитися недостатньо.

Саме для таких ситуацій існує Фінздоров’я — спеціальна послуга від Бистрозайм, яка допомагає підвищити кредитний рейтинг, одночасно отримуючи знання з особистої фінансової ефективності. Курс з фінансової грамотності було розроблено професіоналами з метою надати базові знання з питань управління фінансами, адже саме прогалини в цій сфері часто призводять до проблем. Додатково кожен учасник програми Фінздоров’я отримує персональні рекомендації щодо поліпшення його кредитної історії, засновані на ретельному аналізі його ситуації.

Найважливішою частиною послуги Фінздоров’я є індивідуальна практична програма поліпшення кредитної історії. Все просто: банкам і МФО потрібно довести вашу фінансову дисципліну. З цією метою Фінздоров’я відкриває кредитну лінію — серію невеликих коротких позик, майже не відчутних для вашого бюджету, що продемонструють БКІ вашу стабільність, а кредиторам — те, що ви заслуговуєте на схвалення потрібної вам суми на обраний термін.

Як працює Фінздоров’я?

Фінздоров’я, відповідно до закону, передає всі дані про видачі траншів в рамках кредитної лінії та оплати в основні бюро кредитних історій, таким чином підвищуючи кредитний рейтинг клієнта, якщо він вчасно сплачує свої фінансові зобовʼязання. Від звичайних кредитів це відрізняється коротшими термінами, посильними виплатами та прозорими умовами. Це найшвидший і найдешевший спосіб підняти кредитний рейтинг. Що довше термін користування кредитною лінією — то більше в кредитній історії записів про успішно виплачені позики й вигідніші умови подальших кредитів. Все просто!