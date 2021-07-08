Фонд госимущества запускает "Большую инвентаризацию страны" для выявления непрофильных госактивов

Фонд государственного имущества Украины инициировал кампанию под названием "Большая инвентаризация страны" для того, чтобы найти и передать ведомству все непрофильные активы под будущую приватизацию.

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Об этом рассказал заместитель председателя Фонда госимущества Константин Кошеленко в блоге для портала LB.ua.

"По данным Фонда госимущества, основанных на результатах глобального аудита объектов государственной собственности, около 28 млн квадратных метров помещений вообще не используются или сдаются в теневую аренду. Чтобы понять масштаб проблемы, представьте себе 200 НСК "Олимпийский", Шевченковский район города Киева или, скажем, Каменец-Подольский, которые не просто пустуют, но и генерируют дополнительные убытки", — указывает Кошеленко.

Проблема неэффективного управления государственным имуществом ежегодно обходится Украине в десятки миллиардов гривен. Сейчас управление объектами одновременно осуществляют более 150 различных государственных органов, еще 96 ведомств осуществляют управление государственными предприятиями.

По словам Кошеленко, задача Фонда государственного имущества заключается в преобразовании непродуктивных активов на продуктивные благодаря процедуре прозрачной приватизации. Полученные от приватизации непрофильных объектов средства можно эффективно направить на развитие тех ведомств, которые еще недавно несли на себе бремя содержания проблемного имущества.

"Примером такого прагматического подхода является кампания "Большая приватизация тюрем", которую реализует Фонд совместно с Министерством юстиции. Благодаря продаже заброшенных объектов, Министерство не только избавляется от затрат на их содержание, но и получает дополнительные средства на строительство новых и капитальный ремонт существующих исправительных заведений. В августе планируется проведение следующего аукциона по приватизации Южной исправительной колонии №51 в городе Одесса. Общая сумма полученных в ходе кампании средств в 2021 году превысит "психологический" барьер — 1 млрд гривен", — отметил заместитель Председателя ФГИУ.

Принять участие в "Большой инвентаризации страны", а также инициировать включение непрофильных объектов приватизации могут не только органы государственной власти, но и потенциальные покупатели — граждане и предприятия. С начала 2021 года Фонд государственного имущества получил уже более 150 подобных заявок на приватизацию государственных объектов, что является шагом к экономической свободе граждан и развитию предпринимательства в Украине, убежден Константин Кошеленко.