Фонд держмайна запускає "Велику інвентаризацію країни" для виявлення непрофільних держактивів

Фонд державного майна України ініціював кампанію під назвою "Велика інвентаризація країни" для того, щоб знайти і передати відомству всі непрофільні активи під майбутню приватизацію.

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Про це розповів заступник голови Фонду держмайна Костянтин Кошеленко в блозі для порталу LB.ua.

"За даними Фонду держмайна, заснованими на результатах глобального аудиту об'єктів державної власності, близько 28 млн квадратних метрів приміщень взагалі не використовуються або здаються в тіньову оренду. Щоб зрозуміти масштаб проблеми, уявіть собі 200 НСК "Олімпійський", Шевченківський район міста Києва або, скажімо, Кам'янець-Подільський, які не просто пустують, але і генерують додаткові збитки", — вказує Кошеленко.

Проблема неефективного управління державним майном щорічно обходиться Україні в десятки мільярдів гривень. Наразі управління об'єктами одночасно здійснюють понад 150 різних державних органів, ще 96 відомств здійснюють управління державними підприємствами.

За словами Кошеленка, завдання Фонду державного майна полягає в перетворенні непродуктивних активів на продуктивні завдяки процедурі прозорої приватизації. Отримані від приватизації непрофільних об'єктів кошти можна ефективно спрямувати на розвиток тих відомств, які ще недавно несли на собі тягар утримання проблемного майна.

"Прикладом такого прагматичного підходу є кампанія "Велика приватизація в'язниць", яку реалізує Фонд спільно з Міністерством юстиції. Завдяки продажу занедбаних об'єктів, Міністерство не тільки позбавляється від витрат на їхнє утримання, а й отримує додаткові кошти на будівництво нових та капітальний ремонт чинних виправних закладів. У серпні планується проведення наступного аукціону з приватизації Південної виправної колонії №51 в місті Одеса. Загальна сума отриманих у ході кампанії коштів у 2021 році перевищить "психологічний" бар'єр — 1 млрд гривень", — зазначив заступник Голови ФДМУ.

Взяти участь у "Великій інвентаризації країни", а також ініціювати включення непрофільних об'єктів приватизації можуть не тільки органи державної влади, а й потенційні покупці — громадяни і підприємства. З початку 2021 року Фонд державного майна отримав уже понад 150 подібних заявок на приватизацію державних об'єктів, що є кроком до економічної свободи громадян і розвитку підприємництва в Україні, переконаний Костянтин Кошеленко.