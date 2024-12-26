Українці можуть отримати гроші на опалення: кому заплатять допомогу

Розмір додаткових виплат розраховується індивідуально для кожної сім'ї, залежно від її доходів.

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Управління верховного комісара ООН у справах біженців спрямувало 1,04 мільярда гривень на допомогу українським сім'ям у період опалювального сезону. Підтримку отримали 47 тисяч домогосподарств. У 2024 році загалом фінансову допомогу в розмірі 3,4 мільярда гривень було надано 245,5 тисячам домогосподарств із різних джерел. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Із загальної суми 2,4 мільярда гривень було виділено з державного бюджету України, що дало змогу надати допомогу 198 тисячам домогосподарств. Розмір додаткових виплат визначається індивідуально для кожної сім'ї, виходячи з рівня їхніх доходів.

Що нижчий рівень доходів сім'ї, то більшу частку витрат на паливо покривають кошти державного бюджету або міжнародних організацій. Додаткова підтримка на опалювальний сезон 2024/25 року надається з урахуванням встановлених норм і показників вартості твердого пічного палива:

мінімальні норми для надання пільг — обсяг палива, здатного забезпечити 12 064 500 кілокалорій тепла. Це еквівалентно приблизно 6,22 тонни свіжозрубаної деревини (вологістю 50%) або 1,87 тонни кам'яного вугілля, доступного на ринку України; мінімальні норми для надання субсидій — обсяг палива, що забезпечує 14 367 096 кілокалорій тепла на домогосподарство за рік. Це відповідає близько 7,41 тонни свіжозрубаної деревини (вологістю 50%) або 2,23 тонни кам'яного вугілля; граничний показник вартості — вартість 1 кілокалорії тепла встановлено на рівні 0,001239538695 гривні; індексація вартості — у наступних опалювальних сезонах зазначені граничні показники вартості індексуватимуться з урахуванням прогнозованого рівня інфляції.

Якщо домогосподарство вже отримує субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, додаткових заяв подавати не потрібно. Пенсійний фонд володіє всіма необхідними даними для перерахування коштів на картковий рахунок одержувача.

Нагадаємо, житлову субсидію не призначають за наявності простроченої заборгованості з оплати комуналки понад три місяці або втрат на управління багатоповерхівкою, яка виникла протягом трьох років, а загальна сума якої перевищує 680 грн, про що Фокус розповідав раніше.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.