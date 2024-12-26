Украинцы могут получить деньги на отопление: кому заплатят помощь

Размер дополнительных выплат рассчитывается индивидуально для каждой семьи, в зависимости от ее доходов.

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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев направило 1,04 миллиарда гривен на помощь украинским семьям в период отопительного сезона. Поддержку получили 47 тысяч домохозяйств. В 2024 году в целом финансовая помощь в размере 3,4 миллиарда гривен была предоставлена 245,5 тысячам домохозяйств из различных источников. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Из общей суммы 2,4 миллиарда гривен были выделены из государственного бюджета Украины, что позволило оказать помощь 198 тысячам домохозяйств. Размер дополнительных выплат определяется индивидуально для каждой семьи, исходя из уровня их доходов.

Чем ниже уровень доходов семьи, тем большую долю расходов на топливо покрывают средства государственного бюджета или международных организаций. Дополнительная поддержка на отопительный сезон 2024/25 года предоставляется с учетом установленных норм и показателей стоимости твердого печного топлива:

минимальные нормы для предоставления льгот — объем топлива, способного обеспечить 12 064 500 килокалорий тепла. Это эквивалентно примерно 6,22 тонны свежесрубленной древесины (влажностью 50%) или 1,87 тонны каменного угля, доступного на рынке Украины; минимальные нормы для предоставления субсидий — объем топлива, что обеспечивает 14 367 096 килокалорий тепла на домохозяйство за год. Это соответствует около 7,41 тонны свежесрубленной древесины (влажностью 50%) или 2,23 тонны каменного угля; предельный показатель стоимости — стоимость 1 килокалории тепла установлена на уровне 0,001239538695 гривны; индексация стоимости — в следующих отопительных сезонах указанные предельные показатели стоимости будут индексироваться с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

Если домохозяйство уже получает субсидию или льготу на приобретение твердого печного топлива, дополнительных заявлений подавать не нужно. Пенсионный фонд обладает всеми необходимыми данными для перечисления средств на карточный счет получателя.

Напомним, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной задолженности по оплате коммуналки в более трех месяцев или потерь на управление многоэтажкой, которая возникла в течение трех лет, а общая сумма которой превышает 680 грн, о чем Фокус рассказывал ранее.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.