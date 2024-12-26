Зимова єПідтримка: 26 й 27 грудня деякі українці отримають виплати, подробиці

В уряді розповіли, хто саме отримає кошти в цей період і нагадали, на що їх можна витратити.

Related video

Протягом 26-27 грудня 2 млн українців зможуть отримати виплати за програмою "Зимова єПідтримка". Їх виплатять тим, хто подав заявки через застосунок Дія з 4 по 11 грудня. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Повідомляється, що в цей період планують виплатити 2 млрд гривень. Серед них — майже 700 тис. виплат на дітей.

З урахуванням цих виплат уже 6,4 млн громадян, які подали заявки в Дії, отримають по 1000 гривень фінансової допомоги від держави, з них 1,7 млн виплат на дітей. В уряді додали, що станом на 26 грудня загальна кількість заявок у Дії досягла 8,6 млн.

В Кабінеті міністрів нагадали, що подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до 28 лютого включно, а витратити кошти — до кінця 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.

Витратити допомогу можна на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі.Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Раніше голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, на що витрачали гроші "Зимової єПідтримки". Він зазначив, що на армію пішло лише 4% коштів.

Додамо, що "Зимову єПідтримку" отримали не всі українці. Міністерство цифрової трансформації надало рекомендації про те, куди слід звертатися в подібних ситуаціях.