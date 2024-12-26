Зимняя еПоддержка: 26 и 27 декабря некоторые украинцы получат выплаты, подробности

В правительстве рассказали, кто именно получит средства в этот период и напомнили, на что их можно потратить.

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В течение 26-27 декабря 2 млн украинцев смогут получить выплаты по программе "Зимняя еПоддержка". Их выплатят тем, кто подал заявки через приложение Дія с 4 по 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Сообщается, что в этот период планируют выплатить 2 млрд гривен. Среди них — почти 700 тыс. выплат на детей.

С учетом этих выплат уже 6,4 млн граждан, подавших заявки в Дії, получат по 1000 гривен финансовой помощи от государства, из них 1,7 млн выплат на детей. В правительстве добавили, что по состоянию на 26 декабря общее количество заявок в Дії достигло 8,6 млн.

В Кабинете министров напомнили, что подать заявку на "Зимнюю еПоддержку" можно до 28 февраля включительно, а потратить средства — до конца 2025 года. Программа доступна для всех граждан на подконтрольной Украине территории.

Потратить помощь можно на оплату коммунальных и медицинских услуг, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и тому подобное. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе. 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.

Ранее глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, на что тратили деньги "Зимней еПоддержки". Он отметил, что на армию ушло лишь 4% средств.

Добавим, что "Зимнюю еПоддержку" получили не все украинцы. Министерство цифровой трансформации предоставило рекомендации о том, куда следует обращаться в подобных ситуациях.