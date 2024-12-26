Опубліковані графіки відключень на 27 грудня: у кого і як довго не буде світла

Стабілізаційні відключення триватимуть протягом 9 годин удень. Почергово вимикатимуть пів черги побутових споживачів.

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Завтра, 27 грудня, за графіками відключення світла в Україні застосовуватимуть з 8:00 до 17:00, повідомили в Національній енергетичній компанії "Укренерго".

У компанії зазначають, що з 8:00 до 17:00 вимикатимуть пів черги побутових споживачів. Також у цей проміжок часу застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Обмеження необхідні через пошкодження Росією українських енергетичних об'єктів під час ранкового масованого обстрілу України 25 грудня, пояснили в "Укренерго".

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — сказали в пресслужбі.

Для побутових споживачів 27 грудня застосовуватимуть пів черги віключень світла з 8:00 до 17:00 Фото: Скриншот

Графік відключення світла для Києва 27 грудня

У столиці світло завтра вимикатимуть у трьох пів черг:

у 3.1 — з 10:30 до 14:00;

у 5.1 — з 14:00 до 17:00;

у 5.2 — з 8:00 до 10:30.

В інших споживачів світло має бути весь день.

Дізнатися свою чергу можна на порталі "ДТЕК Київські електромережі" або на порталі Yasno.

Графіки стабілізаційних відключень у Києві на 27 грудня Фото: ДТЕК Графіки стабілізаційних відключень світла у Києві на 27 грудня Фото: Скриншот

Графік відключень світла у Київській області 27 грудня

У Київській області завтра також застосовуватимуть обмеження лише до трьох пів черг:

у 2.1 — з 8:00 до 10:00;

у 4.2 — з 10:00 до 13:30;

у 5.1 — з 13:30 до 17:00.

Актуальна інформація про відключення та адреси черг є на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Графіки стабілізаційних відключень у Київський області на 27 грудня Фото: ДТЕК Графіки стабілізаційних відключень у Київській області на 27 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключення електроенергії в Одеській області

На Одещині світло буде відсутнє у черг:

2.1 — з 8:00 до 10:00;

4.2 — з 10:00 до 13:30;

5.1 — з 13:30 до 17:00.

Актуальна інформація публікується на порталі "ДТЕК Одеські електромережі".

Графіки стабілізаційних відключень в Одеській області на 27 грудня Фото: ДТЕК Графіки стабілізаційних відключень в Одеській області на 27 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для Дніпропетровської області

У Дніпропетровській області планується вимкнення світла у чотирьох пів черг:

у 1.1 — з 16:30 до 17:00;

у 2.1 — з 8:00 до 9:30;

у 2.2 — з 9:30 до 13:00;

у 5.2 — з 13:00 до 16:30.

Більше інформації можна дізнатися на порталі "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Графіки стабілізаційних відключень в Дніпропетровській області на 27 грудня Фото: ДТЕК Графіки стабілізаційних відключень в Дніпропетровській області на 27 грудня Фото: ДТЕК

Для інших регіонів України дізнатися, коли не буде світла, можна на сайтах регіональних електромереж:

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 26 грудня сказав, що відключення світла в Україні триватимуть 5-7 днів, якщо не погіршаться погодні умови.

26 грудня в Україні запроваджували аварійні відключення. Вони були зумовлені наслідками масованого ранкового обстрілу України 25 грудня, під час якого росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.