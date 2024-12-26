Опубліковані графіки відключень на 27 грудня: у кого і як довго не буде світла
Стабілізаційні відключення триватимуть протягом 9 годин удень. Почергово вимикатимуть пів черги побутових споживачів.
Завтра, 27 грудня, за графіками відключення світла в Україні застосовуватимуть з 8:00 до 17:00, повідомили в Національній енергетичній компанії "Укренерго".
У компанії зазначають, що з 8:00 до 17:00 вимикатимуть пів черги побутових споживачів. Також у цей проміжок часу застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Обмеження необхідні через пошкодження Росією українських енергетичних об'єктів під час ранкового масованого обстрілу України 25 грудня, пояснили в "Укренерго".
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — сказали в пресслужбі.
Графік відключення світла для Києва 27 грудня
У столиці світло завтра вимикатимуть у трьох пів черг:
- у 3.1 — з 10:30 до 14:00;
- у 5.1 — з 14:00 до 17:00;
- у 5.2 — з 8:00 до 10:30.
В інших споживачів світло має бути весь день.
Дізнатися свою чергу можна на порталі "ДТЕК Київські електромережі" або на порталі Yasno.
Графік відключень світла у Київській області 27 грудня
У Київській області завтра також застосовуватимуть обмеження лише до трьох пів черг:
- у 2.1 — з 8:00 до 10:00;
- у 4.2 — з 10:00 до 13:30;
- у 5.1 — з 13:30 до 17:00.
Актуальна інформація про відключення та адреси черг є на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі".
Графіки відключення електроенергії в Одеській області
На Одещині світло буде відсутнє у черг:
- 2.1 — з 8:00 до 10:00;
- 4.2 — з 10:00 до 13:30;
- 5.1 — з 13:30 до 17:00.
Актуальна інформація публікується на порталі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графіки відключень світла для Дніпропетровської області
У Дніпропетровській області планується вимкнення світла у чотирьох пів черг:
- у 1.1 — з 16:30 до 17:00;
- у 2.1 — з 8:00 до 9:30;
- у 2.2 — з 9:30 до 13:00;
- у 5.2 — з 13:00 до 16:30.
Більше інформації можна дізнатися на порталі "ДТЕК Дніпровські електромережі".
Для інших регіонів України дізнатися, коли не буде світла, можна на сайтах регіональних електромереж:
- Вінницька;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Чернігівська;
- Львівська;
- Закарпатська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Рівненська;
- Волинська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська.
Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 26 грудня сказав, що відключення світла в Україні триватимуть 5-7 днів, якщо не погіршаться погодні умови.
26 грудня в Україні запроваджували аварійні відключення. Вони були зумовлені наслідками масованого ранкового обстрілу України 25 грудня, під час якого росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.