Опубликованы графики отключений на 27 декабря: у кого и как долго не будет света
Стабилизационные отключения будут продолжаться в течение 9 часов днем. Поочередно будут отключать пол очереди бытовых потребителей.
Завтра, 27 декабря, по графикам отключения света в Украине будут применять с 8:00 до 17:00, сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго".
В компании отмечают, что для с 8:00 до 17:00 будут выключать пол очереди бытовых потребителей. Также в этот промежуток времени будут применять графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Ограничения необходимы из-за повреждения Россией украинских энергетических объектов во время утреннего массированного обстрела Украины 25 декабря, пояснили в "Укрэнерго".
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — сказали в пресс-службе.
График отключения света для Киева 27 декабря
В столице свет завтра будут выключать в трех полуочередях:
- в 3.1 — с 10:30 до 14:00;
- в 5.1 — с 14:00 до 17:00;
- в 5.2 — с 8:00 до 10:30.
У других потребителей свет должен быть весь день.
Узнать свою очередь можно на портале "ДТЭК Киевские электросети" или на портале Yasno.
График отключений света в Киевской области 27 декабря
В Киевской области завтра также будут применять ограничения только к трем полуочередям:
- в 2.1 — с 8:00 до 10:00;
- в 4.2 — с 10:00 до 13:30;
- в 5.1 — с 13:30 до 17:00.
Актуальная информация об отключении и адреса очередей есть на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети".
Графики отключения электроэнергии в Одесской области
В Одесской области свет будет отсутствовать в очередях:
- 2.1 — с 8:00 до 10:00;
- 4.2 — с 10:00 до 13:30;
- 5.1 — с 13:30 до 17:00.
Актуальная информация публикуется на портале "ДТЭК Одесские электросети".
Графики отключений света для Днепропетровской области
В Днепропетровской области планируется отключение света в четырех полуочередях:
- в 1.1 — с 16:30 до 17:00;
- в 2.1 — с 8:00 до 9:30;
- в 2.2 — с 9:30 до 13:00;
- в 5.2 — с 13:00 до 16:30.
Больше информации можно узнать на портале "ДТЭК Днепровские электросети".
Для других регионов Украины узнать, когда не будет света, можно на сайтах региональных электросетей:
- Винницкая;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Черниговская;
- Львовская;
- Закарпатская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ровенская;
- Волынская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Николаевская.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко 26 декабря сказал, что отключения света в Украине продлятся 5-7 дней, если не ухудшатся погодные условия.
26 декабря в Украине вводили аварийные отключения. Они были обусловлены последствиями массированного утреннего обстрела Украины 25 декабря, во время которого россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.