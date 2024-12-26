Опубликованы графики отключений на 27 декабря: у кого и как долго не будет света

Стабилизационные отключения будут продолжаться в течение 9 часов днем. Поочередно будут отключать пол очереди бытовых потребителей.

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Завтра, 27 декабря, по графикам отключения света в Украине будут применять с 8:00 до 17:00, сообщили в Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

В компании отмечают, что для с 8:00 до 17:00 будут выключать пол очереди бытовых потребителей. Также в этот промежуток времени будут применять графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Ограничения необходимы из-за повреждения Россией украинских энергетических объектов во время утреннего массированного обстрела Украины 25 декабря, пояснили в "Укрэнерго".

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — сказали в пресс-службе.

Для бытовых потребителей 27 декабря будут применять пол очереди отключений света с 8:00 до 17:00 Фото: Скриншот

График отключения света для Киева 27 декабря

В столице свет завтра будут выключать в трех полуочередях:

в 3.1 — с 10:30 до 14:00;

в 5.1 — с 14:00 до 17:00;

в 5.2 — с 8:00 до 10:30.

У других потребителей свет должен быть весь день.

Узнать свою очередь можно на портале "ДТЭК Киевские электросети" или на портале Yasno.

Графики стабилизационных отключений в Киеве на 27 декабря Фото: ДТЭК Графики стабилизационных отключений света в Киеве на 27 декабря Фото: Скриншот

График отключений света в Киевской области 27 декабря

В Киевской области завтра также будут применять ограничения только к трем полуочередям:

в 2.1 — с 8:00 до 10:00;

в 4.2 — с 10:00 до 13:30;

в 5.1 — с 13:30 до 17:00.

Актуальная информация об отключении и адреса очередей есть на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Графики стабилизационных отключений в Киевский области на 27 декабря Фото: ДТЭК Графики стабилизационных отключений в Киевской области на 27 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключения электроэнергии в Одесской области

В Одесской области свет будет отсутствовать в очередях:

2.1 — с 8:00 до 10:00;

4.2 — с 10:00 до 13:30;

5.1 — с 13:30 до 17:00.

Актуальная информация публикуется на портале "ДТЭК Одесские электросети".

Графики стабилизационных отключений в Одесской области на 27 декабря Фото: ДТЭК Графики стабилизационных отключений в Одесской области на 27 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключений света для Днепропетровской области

В Днепропетровской области планируется отключение света в четырех полуочередях:

в 1.1 — с 16:30 до 17:00;

в 2.1 — с 8:00 до 9:30;

в 2.2 — с 9:30 до 13:00;

в 5.2 — с 13:00 до 16:30.

Больше информации можно узнать на портале "ДТЭК Днепровские электросети".

Графики стабилизационных отключений в Днепропетровской области на 27 декабря Фото: ДТЭК Графики стабилизационных отключений в Днепропетровской области на 27 декабря Фото: ДТЭК

Для других регионов Украины узнать, когда не будет света, можно на сайтах региональных электросетей:

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко 26 декабря сказал, что отключения света в Украине продлятся 5-7 дней, если не ухудшатся погодные условия.

26 декабря в Украине вводили аварийные отключения. Они были обусловлены последствиями массированного утреннего обстрела Украины 25 декабря, во время которого россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.