В Украине частично ввели аварийные отключения света: графики на 26 декабря

Массированный ракетный удар РФ по Украине 25 декабря вызвал значительные сбои в энергосистеме страны. Аварийные отключения света продолжают действовать в Кировоградской области.

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В Украине 26 декабря стоит ожидать ввода аварийных ограничений потребления электроэнергии для бытовых потребителей, бизнеса и предприятий. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Бытовым потребителям будут отключать свет по полторы очереди в период с 8:00 до 17:00. Далее до 21:00 ожидается одна очередь отключений. Бизнес и предприятия получат графики ограничений с 7:00 — 22:00.

Отключения электроэнергии обусловлены повреждением энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики стараются как можно быстрее отремонтировать поврежденное обстрелами оборудование.

Энергокомпания также представила графики отключений света на 26 декабря. В Киеве и области, Днепропетровской и Одесской областях ожидаются несколько очередей отключений.

Энергетики предупреждают о вероятных изменениях времени применения и объема ограничений подачи электричества. Актуальные данные и графики представлены сайтах и страницах региональных облэнерго в соцсетях.

"Полтаваоблэнерго" уже сообщила об отмене графикой аварийных отключений в полном объеме.

Напомним, утром 25 декабря российская армия вела массированный обстрел территории Украины. Ракетная атака суммарно продолжалась около 2 часов и была нацелена на энергообъекты.

Одной из целей врага 25 декабря стала Бурштынская ТЭС, важный объект энергетики. Ракетные удары вызвали перебои со связью и отключения света в Калуше, Бурштыне и Ивано-Франковске.