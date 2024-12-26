В Україні частково ввели аварійні відключення світла: графіки на 26 грудня

Масований ракетний удар РФ по Україні 25 грудня спричинив значні збої в енергосистемі країни. Аварійні відключення світла продовжують діяти в Кіровоградській області.

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В Україні 26 грудня варто очікувати введення аварійних обмежень споживання електроенергії для побутових споживачів, бізнесу та підприємств. Про це повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго".

Побутовим споживачам відключатимуть світло по півтори черги в період з 8:00 до 17:00. Далі до 21:00 очікується одна черга відключень. Бізнес і підприємства отримають графіки обмежень з 7:00 — 22:00.

Відключення електроенергії зумовлені пошкодженням енергооб'єктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Енергетики намагаються якнайшвидше відремонтувати пошкоджене обстрілами обладнання.

Енергокомпанія також представила графіки відключень світла на 26 грудня. У Києві та області, Дніпропетровській та Одеській областях очікуються кілька черг відключень.

Енергетики попереджають про ймовірні зміни часу застосування та обсягу обмежень подачі електрики. Актуальні дані та графіки подано на сайтах і сторінках регіональних обленерго в соцмережах.

"Полтаваобленерго" вже повідомила про скасування графікою аварійних відключень у повному обсязі.

Нагадаємо, вранці 25 грудня російська армія вела масований обстріл території України. Ракетна атака сумарно тривала близько 2 годин і була націлена на енергооб'єкти.

Однією з цілей ворога 25 грудня стала Бурштинська ТЕС, важливий об'єкт енергетики. Ракетні удари спричинили перебої зі зв'язком і вимкнення світла в Калуші, Бурштині та Івано-Франківську.