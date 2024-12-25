Під удар ЗС РФ потрапив Бурштин: чому ця ціль така важлива для окупантів (фото)

У Міноборони РФ цинічно заявили про удар по об'єктах українського військово-промислового комплексу. Тим часом унаслідок атаки на ТЕС без електропостачання залишилися Калуш, Бурштин та Івано-Франківськ.

Related video

Збройні сили РФ завдали масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Як заявило Міністерство оборони країни-агресора, атаку було здійснено "високоточною зброєю великої дальності та ударними безпілотниками".

Російська сторона цинічно виправдала удар, стверджуючи, що атаковані об'єкти нібито пов'язані із забезпеченням роботи українського військово-промислового комплексу.

"Мета удару досягнута. Усі об'єкти уражені", — йдеться в повідомленні.

Удари по Івано-Франківській області

Однією з цілей атаки стала Івано-Франківська область. За даними голови ОВА Світлани Онищук, частина регіону залишилася без електропостачання. Основний удар припав на Бурштинську ТЕС — важливий об'єкт української енергетики, розташований у місті Бурштин.

Під час атаки жителі почули близько восьми вибухів, що спричинило перебої зі зв'язком і знеструмлення кількох міст, включно з Калушем, Бурштином та Івано-Франківськом. За словами Онищук, жертв вдалося уникнути, а аварійні служби оперативно розпочали відновлення електропостачання.

До середини дня подання електроенергії в регіоні було відновлено. Також тривають роботи з відновлення теплопостачання.

"Наразі тепло подали в медичні заклади — лікарню та паліативний центр. Власне, де вже працює одна з модульних котелень. Тривають будівельні та пусконалагоджувальні роботи на інших котельнях — на 8 і 10 мегават. Люди працюють і на Різдво, щоб запустити тепло", — повідомила голова адміністрації в соцмережах.

Тим часом у ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що прикарпатські рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучалися 114 рятувальників та 36 одиниць техніки.

Ліквідація наслідків атаки 25 грудня Ліквідація наслідків атаки 25 грудня Ліквідація наслідків атаки 25 грудня Ліквідація наслідків атаки 25 грудня

Значення Бурштинської ТЕС

Бурштинська ТЕС, що належить до складу "ДТЕК Західенерго", є ключовим об'єктом електроенергетичної системи Західної України. Станція охоплює 12 енергоблоків потужністю 200 МВт кожен. Раніше два-три енергоблоки стабільно забезпечували експорт електроенергії.

Розташування Бурштинської ТЕС

Цей об'єкт неодноразово зазнавав обстрілів: навесні 2024-го та восени 2022 року. Станом на кінець червня 2024 року на Бурштинську ТЕС було здійснено понад 12 ракетних атак, унаслідок яких станція зазнала надзвичайно сильних руйнувань.

Ще наприкінці червня місцева влада звернулася до уряду з проханням про виділення місту шести котелень, які змогли б забезпечити теплом соціальні об'єкти та населення.

Нагадаємо, 25 грудня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по території України. Під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури в Івано-Франківську, Кременчуці та інших українських містах.