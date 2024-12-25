Под удар ВС РФ попал Бурштын: почему эта цель важна для оккупантов (фото)

В Минобороны РФ цинично заявили об ударе по объектам украинского военно-промышленного комплекса. Между тем в результате атаки на ТЭС без электроснабжения остались Калуш, Бурштын и Ивано-Франковск.

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Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как заявило Министерство обороны страны-агрессора, атака была осуществлена "высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками".

Российская сторона цинично оправдала удар, утверждая, что атакованные объекты якобы связаны с обеспечением работы украинского военно-промышленного комплекса.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — говорится в сообщении.

Удары по Ивано-Франковской области

Одной из целей атаки стала Ивано-Франковская область. По данным главы ОВА Светланы Онищук, часть региона осталась без электроснабжения. Основной удар пришелся на Бурштынскую ТЭС — важный объект украинской энергетики, расположенный в городе Бурштын.

Во время атаки жители услышали около восьми взрывов, что вызвало перебои со связью и обесточивание нескольких городов, включая Калуш, Бурштын и Ивано-Франковск. По словам Онищук, жертв удалось избежать, а аварийные службы оперативно приступили к восстановлению электроснабжения.

К середине дня подача электроэнергии в регионе была восстановлена. Также ведутся работы по восстановлению теплоснабжения.

"Сейчас тепло подали в медицинские учреждения — больницу и паллиативный центр. Собственно, где уже работает одна из модульных котельных. Продолжаются строительные и пусконаладочные работы на других котельных — на 8 и 10 мегаватт. Люди работают и на Рождество, чтобы запустить тепло", — сообщила глава администрации в соцсетях.

Между тем в ГСЧС Ивано-Франковской области сообщили, что прикарпатские спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекались 114 спасателей и 36 единиц техники.

Ликвидация последствий атаки 25 декабря Ликвидация последствий атаки 25 декабря Ликвидация последствий атаки 25 декабря Ликвидация последствий атаки 25 декабря

Значение Бурштынской ТЭС

Бурштынская ТЭС, входящая в состав "ДТЭК Западэнерго", является ключевым объектом электроэнергетической системы Западной Украины. Станция включает 12 энергоблоков мощностью 200 МВт каждый. Ранее два-три энергоблока стабильно обеспечивали экспорт электроэнергии.

Расположение Бурштынской ТЭС

Этот объект неоднократно подвергался обстрелам: весной 2024-го и осенью 2022 года. По состоянию на конец июня 2024 года Бурштынская ТЭС потерпела более 12 ракетных атак, в результате которых потерпела чрезвычайно сильные разрушения.

Еще в конце июня местные власти обратились к правительству с просьбой о выделении городу шести котельных, которые смогли бы обеспечить теплом социальные объекты и население.

Напомним, 25 декабря российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковске, Кременчуге и других украинских городах.