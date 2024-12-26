Ціни стрімко зростають: аналітики розрахували шокуючий "індекс борщу", що шокує

Ціни на продукти, необхідні для приготування борщу, постійно дорожчають, а зарплати українців збільшуються значно повільніше.

Related video

Вартість приготування каструлі борщу за три роки збільшилася на 45% — зі 117,8 грн до 171,3 грн. Водночас середня зарплата зросла лише на 15%. У результаті українці стали менше дозволяти собі борщу: якщо 2022 року на середню зарплату можна було приготувати 152 каструлі, то 2024 року — тільки 120. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Ця диспропорція яскраво ілюструє, як зростання цін на товари значно випереджає збільшення доходів населення. Згідно з результатами дослідження, у 2022 році вартість каструлі борщу об'ємом 3,5 літра становила 117,8 грн, а у 2024 році вона зросла до 171,3 грн. Таким чином, витрати на приготування борщу збільшилися на 45% у гривневому еквіваленті.

Аналітики розрахували невтішний "індекс борщу"

Однак зростання зарплат не встигає за цінами. У 2022 році середня зарплата в Україні становила 17925 грн, а у 2024 році 20573 грн. Це підвищення лише на 15%, тобто значно менше, ніж темпи інфляції. У доларах ситуація виглядає ще гірше: середня зарплата знизилася з 559 до 512 USD (-8%), а вартість борщу зросла з 3,7 до 4,3 USD (+16%).

Скільки борщу можуть собі дозволити різні професії

Дослідження також показало, як борщова нерівність впливає на представників різних професій. Лідери рейтингу:

розробники програмного забезпечення: із середньою зарплатою в 72 300 грн вони можуть приготувати 422 каструлі борщу на місяць;

автомеханіки можуть дозволити собі 208 каструль, посівши друге місце;

в одязі замикають трійку лідерів зі 173 каструлями.

Аналітики розрахували невтішний "індекс борщу"

Ці професії перебувають у "зеленій зоні", де борщ залишається доступною стравою. До рівня середньої цієї категорії належать професії із зарплатами, що дозволяють приготувати від 120 до 137 каструль борщу:

електрики;

бухгалтери;

фармацевти;

кухарі.

Цікаво, що навіть кухарі, які готують для інших щодня, можуть дозволити собі лише 125 каструль на місяць. На цьому рівні доходів українці змушені економити на дорогих інгредієнтах, таких як м'ясо.

Найскладніша ситуація у вчителів і покоївок. Із середньою зарплатою в 16800 грн і 15100 грн відповідно, вони можуть дозволити собі лише 98 і 88 каструль борщу. Для них борщ стає символом соціальної нерівності, адже його приготування потребує значної частини місячного доходу.

Зазначимо, що в Україні збільшилася ціна новорічного салату "Олів'є" майже на 20%. Купівля всіх інгредієнтів для приготування салату обійдеться в 300 гривень.

Фокус писав, що світовий дефіцит кави сильно вплине на ціну продукту. Чашка лате або капучино в лютому може коштувати близько 100 гривень.