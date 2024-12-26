Цены стремительно растут: аналитики рассчитали шокирующий "индекс борща"

Цены на продукты, необходимые для приготовления борща, постоянно дорожают, а зарплаты украинцев увеличиваются значительно медленнее.

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Стоимость приготовления кастрюли борща за три года увеличилась на 45% – с 117,8 грн до 171,3 грн. В то же время средняя зарплата выросла лишь на 15%. В результате украинцы стали меньше позволять себе борща: если в 2022 году на среднюю зарплату можно было приготовить 152 кастрюли, то в 2024 году – только 120. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Эта диспропорция ярко иллюстрирует, как рост цен на товары значительно опережает увеличение доходов населения. Согласно результатам исследования, в 2022 году стоимость кастрюли борща объемом 3,5 литра составляла 117,8 грн, а в 2024 году она выросла до 171,3 грн. Таким образом, затраты на приготовление борща увеличились на 45% в гривневом эквиваленте.

Аналитики рассчитали нелестный "индекс борща"

Однако рост зарплат не успевает по ценам. В 2022 году средняя зарплата в Украине составила 17925 грн, а в 2024 году 20573 грн. Это повышение всего на 15%, то есть значительно меньше, чем темпы инфляции. В долларах ситуация выглядит еще хуже: средняя зарплата снизилась с 559 до 512 USD (-8%), а стоимость борща выросла с 3,7 до 4,3 USD (+16%).

Сколько борща могут себе позволить разные профессии

Исследование также показало, как борщевое неравенство влияет на представителей разных профессий. Лидеры рейтинга:

разработчики программного обеспечения: со средней зарплатой в 72 300 грн. они могут приготовить 422 кастрюли борща в месяц;

автомеханики могут позволить себе 208 кастрюль, заняв второе место;

в одежде замыкают тройку лидеров со 173 кастрюлями.

Аналитики рассчитали нелестный "индекс борща"

Эти профессии находятся в "зеленой зоне", где борщ остается доступным блюдом. К уровню средней этой категории относятся профессии с зарплатами, позволяющими приготовить от 120 до 137 кастрюль борща:

электричества;

бухгалтеры;

фармацевты;

повара.

Интересно, что даже повара, которые готовят для других каждый день, могут позволить себе всего 125 кастрюль в месяц. На этом уровне доходов украинцы вынуждены экономить на дорогостоящих ингредиентах, таких как мясо.

Самая сложная ситуация у учителей и горничных. Со средней зарплатой в 16800 грн и 15100 грн соответственно, они могут позволить себе только 98 и 88 кастрюль борща. Для них борщ становится символом социального неравенства, ведь его приготовление требует значительной части месячного дохода.

Отметим, что в Украине увеличилась цена новогоднего салата "Оливье" почти на 20%. Покупка всех ингредиентов для приготовления салата обойдется в 300 гривен.

Фокус писал, что мировой дефицит кофе сильно повлияет на цену продукта. Чашка латте или капучино в феврале может стоить около 100 гривен.