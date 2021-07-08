Антитабачники лоббируют принятие закона, противоречащего нормам ЕС – СМИ

Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата и другие представители бизнеса выступают против принятия законопроекта №4358 в редакции, противоречащей нормам европейского законодательства. Об этом говорится в материале, опубликованном Delo.ua.

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Журналисты отмечают, что ряд депутатов давно добивается ужесточения правил продажи сигарет. Среди предложений – запрет на выкладку табачной продукции, унифицированная упаковка, запрет на вкусовые и ароматические добавки в электронных сигаретах и многое другое. Данные изменения лоббирует ГО «Життя».

«Комитет по вопросам здоровья нации, одобривший принятую редакцию проекта закона, по мнению активистов «Життя», недостаточно радикален в борьбе с табачной промышленностью. Именно поэтому антитабачное лобби вновь внесло уже отвергнутые ранее правки, которые грозят остановкой отрасли, исправно приносящей в украинский бюджет миллиарды гривен налогов», — пишет издание.

В частности, за 2019 год табачные компании заплатили 43,7 млрд гривен налогов, войдя в ТОП-10 крупнейших плательщиков налогов.

В совместном заявлении Европейской Бизнес Ассоциации и Американской торговой палаты говорится следующее:

«Эксперты от бизнеса не раз проводили анализ законопроектов, касающихся приведения украинского законодательства в соответствие с европейским. Удивляет, что целью некоторых инициатив является не качественное, а сверхжесткое регулирование, которое не способствует развитию бизнеса, но усиливает давление на предпринимателей».

Согласно их подсчетам, потери от введения стандартизированной упаковки для бюджетов всех уровней за 5 лет в 2020 году составили бы 15,3 млрд грн. Кроме того, такая упаковка будет способствовать росту контрабанды и контрафакта табачных изделий, уровень которых и без этого достиг рекордных 12,8%.

Представители бизнеса также указывают на опыт европейских стран: запрет на выкладку приводит к закрытию около 10% торговых точек, которым не выгодно тратить средства на переоборудование. При этом запрет никак не повлиял на количество курильщиков в стране.

То же касается предложений ввести унифицированную пачку – так называемый branding ban. Стандартная пачка не сокращает числа курильщиков, зато стимулирует рост контрабанды – это доказал опыт Австралии, введшей подобную норму в 2012 году.

«Поправки Стефанишиной и целого ряда других депутатов идут вразрез не только с позицией украинского бизнеса, но и рекомендациями ВООЗ и Директивами ЕС, хотя антитабачные активисты постоянно твердят, что их инициативы основываются именно на международной практике. Однако достаточно прочитать Рамочную конвенцию ВООЗ о борьбе с табаком и Директиву ЕС №40, чтобы как минимум усомниться в искренности заявлений борцов с табаком», — отмечает СМИ.