Антитабачники лобіюють прийняття закону, що суперечить нормам ЄС – ЗМІ

Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата та інші представники бізнесу виступають проти прийняття законопроєкту №4358 в редакції, що суперечить нормам європейського законодавства. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому Delo.ua.

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Журналісти відзначають, що ряд депутатів давно домагається посилення правил продажу сигарет. Серед пропозицій — заборона на викладку тютюнової продукції, уніфікована упаковка, заборона на смакові й ароматичні добавки до електронних сигарет і багато іншого. Дані зміни лобіює ГО «Життя».

«Комітет з питань здоровʼя нації, схваливши прийняту редакцію проєкту закону, на думку активістів «Життя», недостатньо радикальний в боротьбі з тютюновою промисловістю. Саме тому антитютюнове лобі знову внесло вже відкинуті раніше правки, які загрожують зупинкою галузі, що приносить в український бюджет мільярди гривень податків», — пише видання.

Зокрема, за 2019 рік тютюнові компанії заплатили 43,7 млрд гривень податків, увійшовши в ТОП-10 найбільших платників податків.

У спільній заяві Європейської Бізнес Асоціації та Американської торговельної палати говориться наступне:

«Експерти від бізнесу не раз проводили аналіз законопроєктів, що стосуються приведення українського законодавства у відповідність з європейським. Дивує, що метою деяких ініціатив є не якісне, а наджорстке регулювання, яке не сприяє розвитку бізнесу, але посилює тиск на підприємців».

Згідно з їхніми підрахунками, втрати від введення стандартизованої упаковки для бюджетів всіх рівнів за 5 років в 2020 році склали б 15,3 млрд грн. Крім того, така упаковка сприятиме зростанню контрабанди і контрафакту тютюнових виробів, рівень якої і без цього досяг рекордних 12,8%.

Представники бізнесу також вказують на досвід європейських країн: заборона на викладку призводить до закриття близько 10% торгових точок, яким не вигідно витрачати кошти на переобладнання. При цьому заборона ніяк не впливає на кількість курців в країні.

Те ж стосується пропозицій ввести уніфіковану пачку — так званий branding ban. Стандартна пачка не скорочує числа курців, зате стимулює зростання контрабанди — це довів досвід Австралії, яка ввела подібну норму в 2012 році.

«Поправки Стефанишиної й цілого ряду інших депутатів йдуть врозріз не тільки з позицією українського бізнесу, але й рекомендаціями ВООЗ і Директивами ЄС, хоча антитютюнові активісти постійно твердять, що їхні ініціативи ґрунтуються саме на міжнародній практиці. Однак достатньо прочитати Рамкову конвенцію ВООЗ про боротьбу з тютюном і Директиву ЄС №40, щоб як мінімум засумніватися в щирості заяв борців з тютюном», — зазначає ЗМІ.