Ущерб бюджету от деятельности мини-НПЗ - до 4 млрд грн акциза и НДС, - Президент Нефтегазовой Ассоциации Украины

Бюджет Украины за 2020 год потерял до 4 млрд грн акциза и НДС от деятельности мини-НПЗ. Об этом стало известно из интервью Президента Нефтегазовой Ассоциации Украины Нели Приваловой для портала mind.ua.

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По информации Нели Приваловой, за последний год в Украине увеличились объемы производства "бодяги" на мини-НПЗ.

"По экспертным оценкам, за 2020 год объем производства мини-НПЗ составил около 300 000 тонн «нефтепродуктов». Потери же бюджета Украины в виде акциза и НДС составили до 4 млрд грн.", — отмечает Президент Нефтегазовой Ассоциации Украины Неля Привалова.

Привалова также обращает внимание на то, что в Украине «мини-НПЗ» может называться любая нефтебаза, где есть возможность смешивать «что-то» с «чем-то». При этом ее расположение, производственные установки, технологическая инфраструктура, как правило, не соответствуют промышленным требованиям к производству топлива.

"Там может перерабатываться какая-то часть нефтегазового сырья – купленного либо украденного. Но технология все равно не позволяет изготовить из него качественное топливо, соответствующее стандарту евро-5, принятому в Украине. Поэтому мини-НПЗ для повышения октанового числа топлива используют разные добавки, присадки, смеси. Полученный «продукт» в документах от мини-НПЗ называется по-разному: где-то – «бензин» или «дизель», и продается на АЗС мимо кассы, а где-то – «растворитель», и с такими документами едет к конечным потребителям", — заявляет Привалова.

По словам Президента Нефтегазовой Ассоциации Украины Нели Приваловой это делается с целью «очень большой экономии» в виде неуплаты налогов – акциза и НДС. Зато позволяет иметь неконкурентное ценовое преимущество перед другими участниками и зарабатывать больше, чем те, кто соблюдает стандарты качества и платит налоги.