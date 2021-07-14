Збитки бюджету від діяльності міні-НПЗ - до 4 млрд грн акцизу і ПДВ, - Президент Нафтогазової Асоціації України

Бюджет України за 2020 рік втратив до 4 млрд грн акцизу і ПДВ від діяльності міні-НПЗ. Про це стало відомо з інтерв'ю Президента Нафтогазової Асоціації України Нелі Привалової для порталу mind.ua.

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За інформацією Нелі Привалової, за останній рік в Україні збільшилися обсяги виробництва "бодяги" на міні-НПЗ.

"За експертними оцінками, за 2020 рік обсяг виробництва міні-НПЗ склав близько 300 000 тон «нафтопродуктів». Втрати ж бюджету України у вигляді акцизу і ПДВ склали до 4 млрд грн.", - зазначає Президент Нафтогазової Асоціації України Неля Привалова.

Привалова також звертає увагу на те, що в Україні «міні-НПЗ» може називатися будь-яка нафтобаза, де є можливість змішувати «щось» з «чимось». При цьому її розташування, виробничі установки, технологічна інфраструктура, як правило, не відповідають промисловим вимогам до виробництва палива.

"Там може перероблятися якась частина нафтогазової сировини - купленої або вкраденої. Але технологія все одно не дозволяє виготовити з неї якісне паливо, що відповідає стандарту євро-5, прийнятому в Україні. Тому міні-НПЗ для підвищення октанового числа палива використовують різні добавки, присадки, суміші. Отриманий «продукт» в документах від міні-НПЗ називається по-різному: десь - «бензин» або «дизель», і продається на АЗС повз касу, а десь - «розчинник», і з такими документами їде до кінцевих споживачів", - заявляє Привалова.

За словами Президента Нафтогазової Асоціації України Нелі Привалової це робиться з метою «дуже великої економії» у вигляді несплати податків - акцизу і ПДВ. Проте дозволяє мати неконкурентну цінову перевагу перед іншими учасниками і заробляти більше, ніж ті, хто дотримується стандартів якості та платить податки.