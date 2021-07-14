Принятие законопроекта об ускорении приватизации принесет Украине 200 млрд грн - эксперт

15 июля в Верховной Раде планируется рассмотреть законопроект №4572 "О содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества". Юрист Александр Леменов в авторском материале на "Экономической правде" рассказал об особенностях данного законопроекта и возможностях для национальной экономики, которые будут созданы после принятия указанной законодательной инициативы. Экономический эффект от закона оценивается в 200 млрд гривен к ВВП.

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"Документ устанавливает критерии передачи имущества на приватизацию, упрощает процедуру, вводит механизмы защиты от искусственного замедления процесса. Также предлагается реформировать ФГИ [Фонд государственного имущества] для уменьшения коррупционных рисков.

Дополнительно вводятся механизмы действенного контроля за эффективностью использования госимущества путем введения административной ответственности. Приватизация крупных объектов должна происходить на прозрачных онлайн-аукционах, как это происходит с объектами малой приватизации.

Потенциальные инвесторы будут защищены "английским правом" по договору купли-продажи, однако с учетом украинского законодательства. Государственные компании наконец смогут выходить на IPO (initial public offering — первая публичная продажа акций или других ценных бумаг для привлечения капитала).

Часть средств от приватизации будет поступать в спецфонд для подготовки объектов приватизации, что позволит обеспечить бесперебойный процесс. 10% средств от малой приватизации будут оставаться в местных бюджетах", — отметил Леменов.

Леменов указывает, что экономический эффект благодаря принятию законопроекта оценивается на уровне 100-120 млрд грн прямых поступлений в бюджеты всех уровней. При этом ВВП должен увеличиться на 200 млрд грн благодаря привлечению инвестиций в приватизированные объекты.

По итогам 2020 года в госбюджет поступило 3 млрд грн благодаря проведенным Фондом госимущества приватизационным онлайн-аукционам. До конца 2021 года в казну должно поступить 12 млрд грн от приватизации.

Законопроект №4572 был разработан Фондом госимущества при содействии Кабмина, депутатов Верховной Рады, Национального совета реформ, бизнес-ассоциаций.