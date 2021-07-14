Ухвалення законопроекту про прискорення приватизації принесе Україні 200 млрд грн — експерт

15 липня в Верховній Раді планується розглянути законопроект №4572 "Про сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного та комунального майна". Юрист Олександр Лемен в авторському матеріалі на "Економічній правді" розповів про особливості цього законопроекту і можливості для національної економіки, які будуть створені після ухвалення зазначеної законодавчої ініціативи. Економічний ефект від закону оцінюється у 200 млрд гривень до ВВП.

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"Документ встановлює критерії передачі майна на приватизацію, спрощує процедуру, вводить механізми захисту від штучного уповільнення процесу. Також пропонується реформувати ФДМ [Фонд державного майна] для зменшення корупційних ризиків.

Додатково вводяться механізми дієвого контролю за ефективністю використання державного майна шляхом введення адміністративної відповідальності. Приватизація великих об'єктів повинна відбуватися на прозорих онлайн-аукціонах, як це відбувається з об'єктами малої приватизації.

Потенційні інвестори будуть захищені "англійським правом" за договором купівлі-продажу, однак з урахуванням українського законодавства. Державні компанії нарешті зможуть виходити на IPO (initial public offering — перший публічний продаж акцій або інших цінних паперів для залучення капіталу).

Частина коштів від приватизації буде надходити в спецфонд для підготовки об'єктів приватизації, що дозволить забезпечити безперебійний процес. 10% коштів від малої приватизації будуть залишатися в місцевих бюджетах", — зазначив Лемен.

Лемен вказує, що економічний ефект завдяки ухваленню законопроекту оцінюється на рівні 100-120 млрд грн прямих надходжень до бюджетів усіх рівнів. При цьому ВВП повинен збільшитися на 200 млрд грн завдяки залученню інвестицій у приватизовані об'єкти.

За підсумками 2020 року, до держбюджету надійшло 3 млрд грн завдяки проведеним Фондом держмайна приватизаційним онлайн-аукціонам. До кінця 2021 року в казну має надійти 12 млрд грн від приватизації.

Законопроект №4572 був розроблений Фондом держмайна за сприяння Кабміну, депутатів Верховної Ради, Національної ради реформ, бізнес-асоціацій.