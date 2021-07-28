Сравнение цен на новостройки в городах Украины

Стоимость квартир в новостройках по всей территории Украины значительно отличается и колеблется в зависимости от города, ситуации на рынке и ряда других особенностей

Покупателям, которые рассматривают для покупки новостройки города Львова, Киева, Харькова или Одессы — стоит следить за ситуацией с ценами. Для максимального комфорта можно поискать специально разработанные сравнительные таблицы стоимости жилья в популярных новостройках Украины.

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Какова средняя цена за квадратный метр в новостройках Украины?

Цена на первичную недвижимость за квадратный метр в ключевых городах Украины значительно отличается и колеблется в зависимости от региона.

Харьков: цена от 13 150 до 54 945 грн/кв. м. Средняя стоимость — 23 653 грн/кв. м.

Одесса: цена от 15 164 до 74 313 грн/кв. м. Средняя стоимость — 24 198 грн/кв. м.

Киев: цена от 16 000 до 120 934 грн/кв. м. Средняя стоимость — 38 558 грн/кв. м.

Львов: цена от 13 000 до 87 432 грн/кв. м. Средняя стоимость — 25 339 грн/кв. м.

На стоимость квартиры в новостройке влияет не только метраж, количество комнат или уровень готовности объекта. Важное значение играет местоположение новостройки, технология строительства, планировку квартиры, дополнительные опции инфраструктуры и благоустройству. В столице Украины стоимость квартиры кардинально отличается от вариантов, которые доступны в региональных и областных центрах.

Как отличается средняя стоимость квадратного метра по классам жилья?

Класс жилого комплекса значительно влияет на среднюю стоимость квартиры. Новостройки классов "Бизнес" и "Элит" предлагают квартиры премиального сегмента, которые отличаются планировкой, панорамным видом, расположением в местах с развитой инфраструктурой. Чаще всего новостройки высоких классов располагаются в центральных частях городов или в живописных загородных зонах.

Средняя стоимость квартир в новостройках "эконом-класса":

Киев: 23 815 грн / кв. м.

Львов: 6 799 грн / кв. м.

Харьков: 13 717 грн / кв. м.

Одесса: 17 404 грн / кв. м.

Средняя цена квартир "Бизнес-класса":

Киев: 51 415 грн / кв. м.

Львов: 29 179 грн / кв. м.

Харьков: 19 531 грн / кв. м.

Одесса: 26 306 грн / кв. м

Средняя цена квартир в новостройках класса "Комфорт":

Киев: 27 706 грн / кв. м.

Львов: 20 664 грн / кв. м.

Харьков: 23 180 грн / кв. м.

Одесса: 20 463 грн / кв. м.

Средняя стоимость квартир класса "Элит":

Киев: 70 852 грн / кв. м.

Львов: 38 143 грн / кв. м.

Харьков: 39 454 грн / кв. м.

Одесса: 36 347 грн / кв. м.

Застройщики регулируют среднюю стоимость первичного квадратного метра, учитывая численный перечень жилых параметров и особенностей каждого конкретного жилого комплекса. Отслеживать актуальную динамику цен на первичную недвижимость в городах Украины можно на удобном сайте DOM.RIA.