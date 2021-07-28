Порівняння цін на новобудови в містах України

Вартість квартир у новобудовах по всій території України значно відрізняється й коливається залежно від міста, ситуації на ринку та низки інших особливостей

Покупцям, котрі розглядають для покупки новобудови міста Львів, Київ, Харків чи Одеса — варто слідкувати за ситуацією з цінами. Для максимального комфорту можна пошукати спеціально розроблені порівняльні таблиці вартості житла в популярних новобудовах України.

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Яка середня ціна за квадратний метр у новобудовах України?

Ціна на первинну нерухомість за квадратний метр у ключових містах України значно відрізняється та коливається залежно від регіону.

● Харків: ціна від 13 150 до 54 945 грн/кв. м. Середня вартість — 23 653 грн/кв. м.

● Одеса: ціна від 15 164 до 74 313 грн/кв. м. Середня вартість — 24 198 грн/кв. м.

● Київ: ціна від 16 000 до 120 934 грн/кв. м. Середня вартість — 38 558 грн/кв. м.

● Львів: ціна від 13 000 до 87 432 грн/кв. м. Середня вартість — 25 339 грн/кв. м.

На вартість квартири в новобудові впливає не лише метраж, кількість кімнат чи рівень готовності об"єкта. Важливе значення відіграє місце розташування новобудови, технологія будівництва, планування квартири, додаткові опції інфраструктури й доброустрою. У столиці України вартість квартири кардинально відрізняється від варіантів, які доступні в регіональних та обласних центрах.

Як відрізняється середня вартість квадратного метра за класами житла?

Клас житлового комплексу значно впливає на середню вартість квартири. Новобудови класів "Бізнес" та "Еліт" пропонують квартири преміального сегмента, які відрізняються плануванням, панорамним виглядом, розташуванням у місцях з розвиненою інфраструктурою. Найчастіше новобудови високих класів розташовуються в центральних частинах міст або у мальовничих заміських зонах.

Середня вартість квартир в новобудовах "Економ-класу":

● Київ: 23 815 грн/кв. м.

● Львів: 6 799 грн/кв. м.

● Харків: 13 717 грн/кв. м.

● Одеса: 17 404 грн/кв. м.

Середня ціна квартир "Бізнес-класу":

● Київ: 51 415 грн/кв. м.

● Львів: 29 179 грн/кв. м.

● Харків: 19 531 грн/кв. м.

● Одеса: 26 306 грн/кв. м

Середня ціна квартир в новобудовах класу "Комфорт":

● Київ: 27 706 грн/кв. м.

● Львів: 20 664 грн/кв. м.

● Харків: 23 180 грн/кв. м.

● Одеса: 20 463 грн/кв. м.

Середня вартість квартир класу "Еліт":

● Київ: 70 852 грн/кв. м.

● Львів: 38 143 грн/кв. м.

● Харків: 39 454 грн/кв. м.

● Одеса: 36 347 грн/кв. м.

Забудовники регулюють середню вартість первинного квадратного метра, враховуючи чисельний перелік житлових параметрів та особливостей кожного конкретного житлового комплексу. Відстежувати актуальну динаміку цін на первинну нерухомість в містах України можна на зручному сайті DOM.RIA.