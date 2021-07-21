Дия Сити поддержали ключевые компании IT-отрасли

Доработанный законопроект №4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» был принят во втором чтении 15 июля 2021. Редакция MC.Today выяснила, имеет ли Дия Сити поддержку со стороны крупнейших игроков IT -отрасли в Украине

В интервью изданию Генеральный директор AxDraft Юрий Заремба прокомментировал, что, по его мнению, специальный налоговый режим предоставит новые возможности для роста компаний. Имея опыт работы с иностранными инвестициями, он рассказывает, что прозрачность является ключевым пунктом для западного инвестора. Поэтому, взвесив все условия, Заремба утверждает, что спецрежим представляет интерес для AxDraft и они готовы присоединиться к Дия Сити.

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В свою очередь Глава EPAM в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк рассказал, что в компании будут внимательно следить за развитием событий вокруг Дия Сити, соответствием новых документов духу проекта и достигнутым ранее договоренностям. Но на данном этапе в компании положительно оценивают законопроекты о Дия Сити, поскольку законодатели прислушались к просьбам со стороны отрасли и убрали ряд спорных моментов.

HR Директор Luxoft Ukraine Елена Самборская выразила поддержку действиям Министерства цифровой трансформации, которое учло позицию IT-бизнеса в доработке проекта Дия Сити. Она утверждает, что в большинстве вопросов был найден компромисс и, как только президент подпишет все документы и они будут опубликованы, в компании будут принимать решение о присоединении к Дия Сити.

Руководитель инвестиционной компании Nika Tech Family Максим Слободянюк также выразил удовлетворение доработанной концепцией и заявил о готовности присоединиться к спецрежиму сразу рядом портфельных компаний.

Напомним, Дия Сити — это специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе.

Ранее, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что специальный правовой режим Дия Сити поможет увеличить доходы от IT с 6 до 16,5 миллиарда долларов до 2025 года.