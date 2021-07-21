Дія Сіті підтримали ключові компанії ІТ-галузі

Доопрацьований законопроєкт №4303 «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» був прийнятий у другому читанні 15 липня 2021 року. Редакція MC.Today з`ясувала, чи має Дія Сіті підтримку з боку найбільших гравців ІТ-галузі в Україні

В інтерв’ю виданню Генеральний директор AxDraft Юрій Заремба прокоментував, що, на його думку, спеціальний податковий режим надасть нові можливості для зростання компаній. Маючи досвід роботи з іноземними інвестиціями, він розповідає, що прозорість є ключовим пунктом для західного інвестора. Тому, зваживши всі умови, Заремба стверджує, що спецрежим представляє інтерес для AxDraft і вони готові приєднатися до Дія Сіті.

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В свою чергу Голова EPAM у Центральній та Східній Європі Юрій Антонюк розповів, що в компанії будуть уважно слідкувати за розвитком подій навколо Дія Сіті, відповідністю нових документів духу проєкту і досягнутим раніше домовленостям. Але на даному етапі в компанії позитивно оцінюють законопроєкти про Дія Сіті, оскільки законодавці прислухалися до прохань з боку галузі та прибрали ряд суперечливих моментів.

HR Директор Luxoft Ukraine Олена Самборська висловила підтримку діям Міністерства цифрової трансформації, яке врахувало позицію ІТ-бізнесу в доопрацюванні проєкту Дія Сіті. Вона стверджує, що в більшості питань було знайдено компроміс і, щойно президент підпише усі документи і вони будуть опубліковані, в компанії прийматимуть рішення щодо приєднання до Дія Сіті.

Керівник інвестиційної компанії Nika Tech Family Максим Слободянюк також висловив вдоволення доопрацьованою концепцією і заявив про готовність приєднатися до спецрежиму одразу рядом портфельних компаній.

Нагадаємо, Дія Сіті — це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі.

Раніше, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що спеціальний правовий режим Дія Сіті допоможе збільшити доходи від IT з 6 мільярдів до 16,5 мільярда доларів до 2025 року.