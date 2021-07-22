"Мы стали "неудобным" акционером для тех, кто наживается на госсобственности", – "Смарт Холдинг"

Компания SMART HOLDING обнародовала сегодня заявление, в котором отметила, что ситуация с пересмотром АМКУ своего же решения о концентрации акций АО "Харьковоблэнерго" инициирована действующим менеджментом общества и связанными с ним лицами с целью сохранения своего коррупционного статус-кво в энергокомпании, передают Украинские новости.

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SMART HOLDING считает, что стала очень неудобным акционером для тех, кто наживаются на государственной собственности, имея в виду, что контрольный пакет акций АО "Харьковоблэнерго" принадлежит государству.

Напомним, что сегодня Антимонопольный комитет Украины принял решение отменить свое разрешение, выданное компании SMART HOLDING (CYPRUS) LTD на приобретение пакета акций АО "Харьковоблэнерго" в размере, обеспечивающем превышение 25% голосов в высшем органе управления общества. Согласно позиции АМКУ, вся информация, представленная в заявлении компании SMART HOLDING (CYPRUS) LTD относительно АО "Харьковоблэнерго", не может считаться достоверной, поскольку она подана не самой энергокомпанией или ее уполномоченным представителем.

"С того момента, как SMART HOLDING (CYPRUS) LTD стала владельцем акций и был проведен детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности АО" Харьковоблэнерго ", мы постоянно публично обращаем внимание общества и компетентных органов Украины на большую коррупционную составляющую в работе общества", — говорится в заявлении.

Директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимович, кандидат в члены Наблюдательного совета АО "Харьковоблэнерго", отметил:

"На протяжении последних лет "Харьковоблэнерго" по сравнению с сопоставимыми или даже меньше по размеру активов энергокомпаниями стало одним из самых неприбыльных предприятий отрасли. Если в 2015 году прибыль "Харьковоблэнерго" составляла 30-35 млн грн, то в последующие годы этот показатель не превышал 3-5 млн грн. Для сравнения: в 2020 году прибыль ДТЭК "Одесские энергосети" составил 529,5 млн грн, ДТЭК "Днепровские электросети" — 346,4 млн грн грн, "Полтаваоблэнерго" — 264,1 млн грн, а "Николаевоблэнерго", которое в три раза меньше "Харьковоблэнерго", аж 286,7 млн грн, то есть в десятки раз больше.

Причиной такого крайне неудовлетворительного финансового состояния АО "Харьковоблэнерго" накануне запланированной приватизации является существование многочисленных коррупционных схем и откровенное разворовывание средств. Это, в частности, подтверждается более десятками уголовных производств, которые сегодня расследуются детективами НАБУ, следователями ГБР и Национальной полиции Украины".

Такое впечатление, сказал Герасимович, что для отдельных менеджеров энергокомпании и их руководителей это как "последний день Помпеи"!

"Выявленные нами факты и обстоятельства поставили вопрос о необходимости немедленного изменения персонального состава органов управления стратегически важного для государства предприятия, проведение всестороннего аудита, пресечения коррупционных схем и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

Однако все эти инициативы натолкнулись на сознательное препятствование со стороны руководства "Харьковоблэнерго". К большому сожалению, как мы видим, все это происходит с молчаливого согласия Фонда государственного имущества, который, как уполномоченный представитель государства, должен быть прежде всего заинтересован в повышении прозрачности функционирования и улучшении инвестиционной привлекательности этого предприятия накануне его приватизации.

Обращаю внимание, что пересмотр решения комитетом никоим образом не влияет на законность приобретения нами акций АО "Харьковоблэнерго", а также на реализацию нами наших прав и обязанностей в качестве акционера обозначенного общества.

Напомню, что мы созвали собрание акционеров АО "Харьковоблэнерго", на котором, надеемся, будет наконец сформирован Наблюдательный совет, в который войдут независимые и высококвалифицированные члены. Это станет залогом эффективной деятельности общества и обеспечит надлежащий контроль деятельности менеджмента.

В то же время, уважая решение уважаемого нами Антимонопольного комитета Украины, мы в кратчайшие сроки сделаем все предусмотренные законодательством шаги по урегулирования ситуации с приобретением компанией SMART HOLDING (CYPRUS) LTD пакета акций АО "Харьковоблэнерго", — сказал Герасимович.

В своем заявлении SMART HOLDING (CYPRUS) LTD также настаивает на том, что компания не подавала в АМКУ недостоверную информацию, касающуюся АО "Харьковоблэнерго" или других участников концентрации, поскольку представленные в АМКУ данные по АО "Харьковоблэнерго" были получены из надлежащих источников, в том числе из источников, которые являются публичными официальными и ключевыми для целей заявления и проверялись комитетом в течение 5-ти месяцев в процессе принятия решения о предоставлении разрешения на концентрацию.

Более того, говорится в заявлении, осуществленная концентрация никоим образом не привела к монополизации или существенному ограничению конкуренции на соответствующих товарных рынках. Ни одно негативное влияние на конкуренцию в результате действий компании не было определено и доказано АМКУ.

SMART HOLDING — одна из крупнейших инвестиционных групп Украины. Интересы Группы сосредоточены в отраслях, которые являются ключевыми для экономики страны. Предприятия Группы инвестируют в активы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, судостроения, недвижимости и энергетики. Стратегия SMART HOLDING направлена на эффективное управление диверсифицированным портфелем инвестиций с целью увеличения его стоимости в долгосрочной перспективе.

SMART HOLDING (CYPRUS) LTD — топхолдинговая компания Группы, которая создана и действует по законодательству Республики Кипр. Ее бенефициаром является Вадим Новинский.