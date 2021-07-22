"Ми стали "незручним" акціонером для тих, хто наживається на держвласності", – "Смарт Холдинг"

Компания SMART HOLDING оприлюднила сьогодні заяву, у якій зазначила, що ситуація з переглядом АМКУ свого ж рішення щодо концентрації акцій АТ "Харківобленерго" ініційована діючим менеджментом товариства та пов’язаними з ним особами з метою збереження свого корупційного статус-кво в енергокомпанії, передають Українські новини.

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SMART HOLDING вважає, що стала дуже незручним акціонером для тих, хто наживаються на державній власності, маючи на увазі, що контрольний пакет акцій АТ "Харківобленерго" належить державі.

Нагадаємо, що сьогодні Антимонопольний комітет України прийняв рішення скасувати свій дозвіл, наданий компанії SMART HOLDING (CYPRUS) LTD на придбання пакета акцій АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" у розмірі, що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства. Відповідно до позиції АМКУ, вся інформація, подана в заяві компанії SMART HOLDING (CYPRUS) LTD стосовно АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", не може вважатися достовірною, оскільки вона подана не самою енергокомпанією або її уповноваженим представником.

"З того моменту, як SMART HOLDING (CYPRUS) LTD стала власником акцій і був проведений детальний аналіз фінансово-господарської діяльності АТ "Харківобленерго", ми постійно публічно звертаємо увагу суспільства і компетентних органів України на велику корупційну складову в роботі товариства", — йдеться у заяві.

Директор із ризиків і безпеки Smart Holding Іван Герасимович, кандидат у члени Наглядової ради АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", зазначив:

"Впродовж останніх років "Харківобленерго" у порівнянні зі співставними або навіть меншими за розмірами активів енергокомпаніями стало одним із самих неприбуткових підприємств галузі. Якщо в 2015 році прибуток "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" складав 30-35 млн грн, то в наступні роки цей показник не перевищував 3-5 млн грн. Для порівняння: в 2020 році прибуток ДТЕК "Одеські енергомережі" склав 529,5 млн грн, ДТЕК "Дніпровські електромережі" — 346,4 млн грн, "Полтаваобленерго" — 264,1 млн грн, а "Миколаївобленерго", яке в три рази менше за "Харківобленерго", аж 286,7 млн грн, тобто в десятки разів більше.

Причиною такого вкрай незадовільного фінансового стану АТ "Харківобленерго" напередодні запланованої приватизації є існування численних корупційних схем і відверте розкрадання коштів. Це, зокрема, підтверджується матеріалами більше десятка кримінальних проваджень, які сьогодні розслідуються детективами НАБУ, слідчими ДБР та Національної поліції України".

Таке враження, сказав Герасимович, що для окремих менеджерів енергокомпанії та їх керманичів це як "останній день Помпеї"!

"З’ясовані нами факти і обставини поставили питання про необхідність негайної зміни персонального складу органів управління стратегічно важливого для держави підприємства, проведення всебічного аудиту, припинення корупційних схем та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Однак усі ці ініціативи наштовхнулись на свідоме перешкоджання з боку керівництва "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО". На превеликий жаль, як ми бачимо, усе це відбувається за мовчазної згоди Фонду державного майна, який, як уповноважений представник держави, мав бути перш за все зацікавлений у підвищенні прозорості функціонування і покращенні інвестиційної привабливості цього підприємства напередодні його приватизації.

Звертаю увагу, що перегляд рішення комітетом жодним чином не впливає на законність набуття нами акцій АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", а також на реалізацію нами наших прав та обов’язків в якості акціонера зазначенного товариства.

Нагадаю, що ми скликали збори акціонерів АТ "Харківобленерго", на яких, сподіваємось, буде нарешті сформована Наглядова рада, до якої увійдуть незалежні і висококваліфіковані члени. Це стане запорукою ефективної діяльності товариства та забезпечить належний контроль за діяльністю менеджменту.

Водночас, поважаючи рішення шанованого нами Антимонопольного комітету України, ми в найкоротший термін зробимо усі передбачені законодавством кроки щодо остаточного врегулювання ситуації з придбанням компанією SMART HOLDING (CYPRUS) LTD пакета акцій АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", — сказав Герасимович.

У своїй заяві SMART HOLDING (CYPRUS) LTD також наполягає на тому, що компанія не подавала до АМКУ недостовірну інформацію, яка стосується АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" чи інших учасників концентрації, оскільки подані до АМКУ дані щодо АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" були отримані з належних джерел, у тому числі з джерел, які є публічними офіційними та ключовими для цілей заяви, і перевірялись комітетом протягом 5-ти місяців в процесі ухвалення рішення про надання дозволу на концентрацію.

Більше того, йдеться у заяві, здійснена концентрація жодним чином не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на відповідних товарних ринках. Жодний негативний вплив на конкуренцію внаслідок дій компанії не був визначений та доведений АМКУ.

SMART HOLDING – одна з найбільших інвестиційних груп України. Інтереси Групи зосереджені в галузях, які є ключовими для економіки країни. Підприємства Групи інвестують в активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості й енергетики. Стратегія SMART HOLDING спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем інвестицій із метою збільшення його вартості в довгостроковій перспективі.

SMART HOLDING (CYPRUS) LTD – топхолдингова компанія Групи, яка створена та діє за законодавством Республіки Кіпр. Її бенефіціаром є Вадим Новинський.