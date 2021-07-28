"Аналитика и уничтожение криминальных проявлений", — глава ГФС Мельник изложил концепцию работы Бюро экономической безопасности

Концепция работы Бюро экономической безопасности должна сочетать в себе аналитические механизмы и уничтожение системных криминальных проявлений. Об этом заявляет в интервью порталу Mind.ua глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

"Борьба с тенью — это борьба с криминалом, где применяются жесткие силовые методы. В Законе "О Бюро экономической безопасности Украины" заложено два концептуальных аспекта.

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Во-первых, это аналитика, а затем следственное действие. Аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать (в законодательный или силовой способ).

Во-вторых — это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС). То есть, борьба с экономическими преступлениями напрямую связана с влиянием на коррупцию, ее уменьшением. Коррупция процветает там, где можно зарабатывать теневые средства, и она прикрывает теневой сектор. Чем больше будем бить по нему, тем больше будет снижаться уровень коррупции", — отметил Мельник.

В ГФС ранее был разработан алгоритм "от аналитики к действию", поддержанную крупнейшими бизнес-ассоциациями Украины.

Планируется, что БЭБ заработает не позже 25 сентября 2021 года. В конкурсе на должность главы ведомства участвуют более 50 претендентов, среди них руководитель ГФС Вадим Мельник.

Мельник был назначен главой ГФС в декабре 2020 года.