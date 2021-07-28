"Аналітика та знищення кримінальних проявів", — глава ДФС Мельник виклав концепцію роботи Бюро економічної безпеки

Концепція роботи Бюро економічної безпеки повинна поєднувати в собі аналітичні механізми і знищення системних кримінальних проявів. Про це заявляє в інтерв'ю порталу Mind.ua глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

"Боротьба з тінню — це боротьба з криміналом, де застосовуються жорсткі силові методи. У Законі "Про Бюро економічної безпеки України" закладено два концептуальних аспекти.

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По-перше, це аналітика, а потім слідча дія. Аналітики будуть давати рекомендації, як виявити нелегальний бізнес, його локацію, принципи роботи і як його ліквідувати (у законодавчий або силовий спосіб).

По-друге — це знищення системних кримінальних проявів (центри мінімізації, центри скруток з ПДВ). Тобто, боротьба з економічними злочинами безпосередньо пов'язана з впливом на корупцію, її зменшенням. Корупція процвітає там, де можна заробляти тіньові кошти, і вона прикриває тіньовий сектор. Чим більше будемо бити по ньому, тим більше буде знижуватися рівень корупції", — зазначив Мельник.

У ДФС раніше був розроблений алгоритм "від аналітики до дії", підтриманий найбільшими бізнес-асоціаціями України.

Планується, що БЕБ запрацює не пізніше 25 вересня 2021 року. У конкурсі на посаду глави відомства беруть участь понад 50 претендентів, серед них керівник ДФС Вадим Мельник.

Мельник був призначений главою ДФС у грудні 2020 року.