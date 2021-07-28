UBK Markets - следующий шаг для преуспевающего инвестора

Современный мир — это мир качественных трансформаций и бесконечная гонка трансформаций. Именно поэтому технологии будущего заменят традиционные подходы в различных сферах и отраслях. И произойдет это в ближайшие 10 лет, даже несмотря на экономический кризис на фоне мировой пандемии

Технологии распределенного реестра, роботизация, 3D-печать не только внедряются в нашу жизнь, они становятся ее частью. И если в прошлом десятилетии самым прибыльным было инвестирование в сырьевой и технологический сектор, то следующие 10 лет будут напрямую связаны с инвестированием в секторы, которые трансформирует сама технология.

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Поэтому инвесторам необходимо уже сейчас пересмотреть свой инвестиционный портфель и стратегию, для того, что максимально использовать перспективы будущего.

Однако, на какие отрасли стоит обратить внимание?

Компания UBK Markets считает, что будущее за:

телекоммуникационными технологиями;

информационными технологиями;

финансовыми технологиями;

Подробнее по каждой отрасли

Более половины человечества имеют доступ к интернету. По прогнозам — в ближайшие 10 лет доступ к всемирной паутине получат практически все. Пятое поколение связи уже запущено и обеспечивает молниеносную скорость загрузки, с задержкой от 1 до 4 миллисекунд.

Поэтому телекоммуникационные технологии — это перспективная отрасль для инвестирования.

Информационные технологии

Использование искусственного интеллекта уже вышло на новый уровень. Технологии внедряются в такие отрасли, как медицина, промышленность, наука, развлечения и самое важное — взаимодействие бизнеса, людей и государства.

Кроме этого, искусственный интеллект сможет существенно расширить возможности человека, дать ему новые знания и возможность обрабатывать информацию, которая сейчас неподвластна головному мозгу. Все это говорит об устойчивом и растущем интересе к информационным технологиям.

Финансовые технологии

Технический прогресс в положительную сторону трансформирует финансовую сферу. В ближайшем будущем люди смогут оплачивать товары и услуги в цифровой форме, а не за деньги, к которым все привыкли. Доступно это стало благодаря технологии блокчейн, функционал которой позволяет не прибегать к единому хранилищу данных и к услугам посредников.

Поэтому блокчейн — это уже основа для новых экономико-правовых отношений в цифровом мире и зарождающемся рынке информационных товаров и услуг.

Специалисты в отзывах UBK Markets уверены, что эти отрасли имеют многообещающие финансовые возможности и уже создали для этого все необходимые инструменты, технологии, а также сервисы. Вам осталось ответить только на один вопрос: а ваш инвестиционный портфель готов к следующему шагу развития?