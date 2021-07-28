UBK Markets — наступний крок для успішного інвестора

Сучасний світ — це світ якісних трансформацій і нескінченна гонка трансформацій. Саме тому технології майбутнього замінять традиційні підходи в різних сферах і галузях. І станеться це в найближчі 10 років, навіть незважаючи на економічну кризу на тлі світової пандемії

Технології розподіленого реєстру, роботизація, 3D-друк не тільки впроваджуються в наше життя, вони стають її частиною. І якщо в минулому десятилітті найприбутковішим було інвестування в сировинний і технологічний сектор, то наступні 10 років будуть безпосередньо пов'язані з інвестуванням у сектори, які трансформує сама технологія.

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Тому інвесторам необхідно вже зараз переглянути свій інвестиційний портфель і стратегію для того, щоб максимально використовувати перспективи майбутнього.

Однак на які галузі варто звернути увагу?

Компанія UBK Markets вважає, що майбутнє за:

телекомунікаційними технологіями;

інформаційними технологіями;

фінансовими технологіями.

Детальніше про кожну галузь

Більше половини людства мають доступ до інтернету. За прогнозами , у найближчі 10 років доступ до всесвітньої павутини отримають практично всі. П'яте покоління зв'язку вже запущене, і воно забезпечує блискавичну швидкість завантаження, із затримкою від 1 до 4 мілісекунд.

Тому телекомунікаційні технології — це перспективна галузь для інвестування.

Інформаційні технології

Використання штучного інтелекту вже вийшло на новий рівень. Технології впроваджуються в такі галузі як медицина, промисловість, наука, розваги та найважливіше — взаємодія бізнесу, людей і держави.

Крім цього, штучний інтелект зможе істотно розширити можливості людини, дати йому нові знання та можливість обробляти інформацію, яка зараз непідвладна головному мозку. Все це говорить про стійкий і зростаючий інтерес до інформаційних технологій.

Фінансові технології

Технічний прогрес у позитивну сторону трансформує фінансову сферу. У найближчому майбутньому люди зможуть оплачувати товари та послуги в цифровій формі, а не за гроші, до яких усі звикли. Доступно це стало завдяки технології блокчейн, функціонал якої дозволяє не вдаватися до єдиного сховища даних і послуг посередників.

Тому блокчейн — це вже основа для нових економіко-правових відносин у цифровому світі та ринку інформаційних товарів і послуг, який зароджується .

Фахівці у відгуках UBK Markets впевнені, що ці галузі мають багатообіцяючі фінансові можливості, і вже створили для цього всі необхідні інструменти, технології, а також сервіси. Вам залишилося відповісти тільки на одне запитання: а ваш інвестиційний портфель готовий до наступного кроку розвитку?