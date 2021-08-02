Кабмин должен снять многомиллиардное налоговое бремя с Укрзализныци, - эксперт

Руководство Укрзализныци стабилизировало ситуацию в компании, однако системные проблемы железнодорожной сферы возможно решить только при содействии Кабинета министров. Об этом сообщил на своей Facebook-странице журналист и политолог Кирилл Сазонов.

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Он напомнил, что ситуация в УЗ была рассмотрена при участии Президента Владимира Зеленского на заседании СНБО 30 июля. Недовольство руководства страны состоянием компании понятно, считает Сазонов.

"В частности, из-за заниженных тарифов на грузовые перевозки и непрозрачных схем покупки электроэнергии только за 2016 – 2020 годы компания потеряла – только вдумайтесь – около 100 млрд гривен. Как прямое следствие этого – ужасное состояние железнодорожного хозяйства", — заметил эксперт, добавив, что СНБО уже поставил задачу Кабмину разобраться в проблеме.

Однако, по словам Сазонова, за последние несколько месяцев менеджмент компании, несмотря на приставки и.о., сумел стабилизировать ситуацию.

"Об этом говорят, как минимум, два факта. Первый – УЗ уже как три месяца подряд получает прибыль – за второй квартал около 230 млн грн – и существенно увеличивает объемы грузоперевозок. И второй, я бы сказал, даже более объективный – международные рейтинговые агентства Fitch и Standard&Poor"s повышают кредитные рейтинги компании и дают ей стабильный прогноз", — рассказал он.

При этом Кабмину все равно необходимо устранять глубинные и системные причины накопленных проблем УЗ.

"Кроме уже упомянутых дотационных тарифов на грузоперевозки, это, среди прочего, и "драконовские" многомиллиардные налоги на землю, которые ежегодно вынуждена платить Укрзализныця. И это при том, что ни одна государственная железнодорожная компания в мире этот налог не платит", — констатировал Сазонов.