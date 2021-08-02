Кабмін має зняти багатомільярдний податковий тягар з Укрзалізниці, - експерт

Керівництво Укрзалізниці стабілізувало ситуацію в компанії, однак системні проблеми залізничної сфери можливо вирішити тільки за сприяння Кабінету міністрів. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці журналіст і політолог Кирило Сазонов.

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Він нагадав, що ситуація в УЗ була розглянута за участю Президента Володимира Зеленського на засіданні РНБО 30 липня. Невдоволення керівництва країни станом компанії зрозуміле, вважає Сазонов.

"Зокрема, через занижені тарифи на вантажні перевезення і непрозорі схеми купівлі електроенергії тільки за 2016 — 2020 роки компанія втратила — тільки вдумайтеся — близько 100 млрд гривень. Як прямий наслідок цього — жахливий стан залізничного господарства", — зауважив експерт, додавши, що РНБО вже поставив завдання Кабміну розібратися в проблемі.

Однак, за словами Сазонова, за останні кілька місяців менеджмент компанії, незважаючи на приставки в.о., зумів стабілізувати ситуацію.

"Про це говорять, як мінімум, два факти. Перший — УЗ вже як три місяці поспіль отримує прибуток — за другий квартал близько 230 млн грн — і істотно збільшує обсяги вантажоперевезень. І другий, я б сказав, навіть більш об'єктивний — міжнародні рейтингові агентства Fitch і Standard&Poor's підвищують кредитні рейтинги компанії і дають їй стабільний прогноз", — розповів він.

При цьому Кабміну все одно необхідно усувати глибинні і системні причини накопичених проблем УЗ.

"Крім уже згаданих дотаційних тарифів на вантажоперевезення, це, серед іншого, і "драконівські" багатомільярдні податки на землю, які щорічно змушена платити Укрзалізниця. І це при тому, що жодна державна залізнична компанія в світі цей податок не платить", — констатував Сазонов.