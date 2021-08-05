Дивиденды по токенизированным акциям: в чем выгода

Дивидендные выплаты по акциям – это небольшая часть от прибыли компании, которая разделяется между ее акционерами в зависимости от количества ценных бумаг во владении. Например, если вы имеете 15% от общего количества акций компании, то вы получите 15% от суммы, которую компания направила на дивидендные выплаты.

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Зачем компании это делают? Ответ прост – чем больше будут дивидендные выплаты, тем больше инвесторы будут стремиться приобрести акции компании, ведь доходность будет выше других инвестиционных инструментов. Если инвесторы будут покупать ценные бумаги определенной компании, то на рынке будет создаваться естественный дефицит акций, который будет стимулировать рост цены. Получается, что компании выгодно выплачивать дивиденды, ведь так они смогут привлечь еще больше инвестиций, чем просто оставить деньги себе.

Чтобы получить дивиденды, ценные бумаги должны быть приобретены до дня фиксации реестра или дивидендной отсечки. Как это происходит на деле:

Например, день фиксации реестра компании Tesla назначен на 10 июня, а дивидендные выплаты на 20 июня. Инвестор должен приобрести и держать акции Tesla вплоть до 10 июня. Сразу после дивидендной отсечки акции можно продать, то есть после 10 июня, если смотреть по нашему примеру, держать их до 20 июня не нужно.

Как правило, за некоторое время до дивидендной отсечки цены на акции компании начинают расти. Происходит это по причине их востребованности, так как скоро ожидаются выплаты, и инвесторы желают получить себе ценные бумаги. Также нужно учитывать два момента, если вы собираетесь инвестировать в акции на традиционном рынке:

1. Некоторые компании сами устанавливают срок владения акциями, чтобы инвестор смог получить дивиденды;

2. После фиксации реестра можно наблюдать дивидендный гэп.

Дивидендный гэп – снижение цены акции до закрытия реестра и после. Инвесторы, которые держат акции дивидендной компании, уже попали в реестр и теперь им незачем держать акции. Поэтому некоторые из них предпочитают продать акции, чем держать их до следующей дивидендной выплаты.

С токенизированными акциями ситуация обстоит несколько иначе. Здесь держателям не выплачиваются дивиденды в прямом их понимании, потому что токенизированные акции – это производственный инструмент, поэтому компании не выплачивают за них дивиденды.

Но так как после фиксации реестра на фондовом рынке происходит дивидендный гэп, трейдеры на криптобирже понесут убытки, ведь цена токенизированных акций следует за ценой традиционных. В связи с этим криптобиржа Currency.com выплачивает компенсацию дивидендного гэпа в виде токенов. Например, стоимость акций Tesla до фиксации реестра была $700, а после стала $600. Получается, что дивидендный гэп составил $100 – именно эту разницу в токенах начислит на ваш аккаунт криптобиржа Currency.com за держание токенизированных акций этой компании. Также стоит учитывать, что токенизированные акции не предполагают участие в жизни компании, то есть инвесторы не будут иметь права голоса. Дивиденды по токенизированным акциям не учитывают выплаты налогов, то есть держателю токенизированных акций нужно самостоятельно уплачивать налоги.

На регулируемой криптобирже Currency.com вы можете купить токенизированные акции известных компаний: Apple, Tesla, AMC, Coca-Cola, Ford и другие. Кроме того, на криптобирже представлено более 2 000 токенезированных активов, куда входят: токенизированные акции, облигации, индексы, сырьевые товары, ETF и валюты. Деятельность криптобиржи Currency.com регулируется Декретом Президента Республики Беларусь "О развитии цифровой экономики" и иным законодательством Республики Беларусь.

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