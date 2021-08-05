Дивіденди з токенізованих акцій: у чому вигода

Дивідендні виплати по акціях — це невелика частина від прибутку компанії, яка поділяється між її акціонерами залежно від кількості цінних паперів у володінні. Наприклад, якщо ви маєте 15% від загальної кількості акцій компанії, то ви отримаєте 15% від суми, яку компанія направила на дивідендні виплати.

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Навіщо компанії це роблять? Відповідь проста — чим більші будуть дивідендні виплати, тим більше інвестори будуть прагнути придбати акції компанії, адже прибутковість буде вищою за інші інвестиційні інструменти. Якщо інвестори будуть купувати цінні папери певної компанії, то на ринку буде створюватися природний дефіцит акцій, який буде стимулювати зростання ціни. Виходить, що компанії вигідно виплачувати дивіденди, адже так вони зможуть залучити ще більше інвестицій, ніж просто залишити гроші собі.

Щоб отримати дивіденди, цінні папери повинні бути придбані до дня фіксації реєстру або дивідендного відсічення. Як це відбувається на ділі:

Наприклад, день фіксації реєстру компанії Tesla призначений на 10 червня, а дивідендні виплати на 20 червня. Інвестор повинен придбати і тримати акції Tesla аж до 10 червня. Відразу після дивідендного відсічення акції можна продати, тобто після 10 червня, якщо дивитися за нашим прикладом, тримати їх до 20 червня не потрібно.

Як правило, за деякий час до дивідендного відсічення ціни на акції компанії починають рости. Відбувається це через їхню затребуваність, оскільки скоро очікуються виплати й інвестори хочуть отримати собі цінні папери. Також потрібно враховувати два моменти, якщо ви збираєтеся інвестувати в акції на традиційному ринку:

1. Деякі компанії самі встановлюють термін володіння акціями, щоб інвестор зміг отримати дивіденди;

2. Після фіксації реєстру можна спостерігати дивідендний геп.

Дивідендний геп — зниження ціни акції до закриття реєстру і після. Інвестори, які тримають акції дивідендної компанії, уже потрапили в реєстр і тепер їм непотрібно чого тримати акції. Тому деякі з них вважають за краще продати акції, ніж тримати їх до наступної дивідендної виплати.

З токенізованими акціями ситуація йде трохи інакше. Тут власникам не виплачуються дивіденди в прямому їх розумінні, тому що токенізовані акції — це виробничий інструмент, тому компанії не виплачують за них дивіденди.

Але оскільки після фіксації реєстру на фондовому ринку відбувається дивідендний геп, трейдери на криптобіржі зазнають збитків, адже ціна токенізованих акцій за ціною традиційних. У зв'язку з цим криптобіржа Currency.com виплачує компенсацію дивідендного гепа у вигляді токенів. Наприклад, вартість акцій Tesla до фіксації реєстру була $700, а після стала $600. Виходить, що дивідендний геп становив $100 — саме цю різницю в токенах нарахує на ваш акаунт криптобіржа Currency.com за тримання токенізованих акцій цієї компанії. Також варто враховувати, що токенізовані акції не передбачають участь у житті компанії, тобто інвестори не матимуть права голосу. Дивіденди з токенізованих акцій не враховують виплати податків, тобто тримачу токенізованих акцій потрібно самостійно сплачувати податки.

На регульованій криптобіржі Currency.com ви можете придбати токенізовані акції відомих компаній: Apple, Tesla, AMC, Coca-Cola, Ford та інші. Крім того, на криптобіржі представлено понад 2 000 токенізованих активів, куди входять: токенізовані акції, облігації, індекси, сировинні товари, ETF і валюти. Діяльність криптобіржі Currency.com регулюється Декретом Президента Республіки Білорусь "Про розвиток цифрової економіки" та іншим законодавством Республіки Білорусь.

Увага! Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинне розглядатися як інвестиційна порада і є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу. Минулі показники не є надійним індикатором майбутньої динаміки цін.