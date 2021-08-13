Актуальные тренды на первичном рынке недвижимости

По итогам первого полугодия в структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – более 48%, доля новостроек бизнес-класса — 24% и премиум-класса – около 2% от общего количества. Это предложения жилья в объектах, сданных в эксплуатацию, где застройщик осуществляет продажу квартир с готовыми документами.

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Учитывая то, что комфорт-класс остается самым массовым сегментом с его основными драйверами: доступная цена кв. метра, современный концепт жилого комплекса, инновации в строительстве, — эксперты рынка отмечают спрос и доходность еще и на смешанные проекты недвижимости, которые обеспечивают гармоничную, полноценную жизнь в рамках единого пространства; жить и проводить приятно время в удобной инфраструктуре.

Тренд последних лет – формат "город в городе"

Максимально учитывает стиль полноценной и качественной жизни инвестора: предпочтение жить, работать, отдыхать, делать шопинг, заниматься спортом, учиться и просто приятно проводить время независимо от возраста, — в единой развитой инфраструктуре жилого комплекса. ЖК "Петровский Квартал" является флагманским проектом компании-девелопера NOVBUD и самым масштабным в Украине https://petrivskij-kvartal.novbud.com.ua/ , награжден и признан премией IBuild как "Лучший жилой комплекс формата "Город в городе".

[ + – ] ЖК "Петровский Квартал"

В жилом комплексе более 300 объектов инфраструктуры. За 10 лет построено более 300 тыс. м² жилья на одной территории, 78 домов, где проживает более 15000 жителей.

Индивидуальные предпочтения инвестора – в тренде

Условия пандемии поспособствовали реализации проектов в таких концептах, которые предусматривают жизнь, работу и отдых в рамках единого пространства — LifeStyle в едином месте. ЖК "Новые Теремки" от NOVBUD интересен инвесторам своим концептом LifeStyle https://novyeteremki.com.ua/ Здесь создано все как для комфорт-класса, в соединении стиля – инноваций – комфорта. Компания недавно ввела в эксплуатацию 2-ю очередь жилого комплекса, который насчитывает 7 очередей с уютными квартирами планировкой свободного типа и панорамными окнами.

[ + – ] ЖК "Петровский Квартал"

Экотренд как фундаментальная составляющая ЖК

Время – основной актив любого покупателя, который выбирает такой ЖК, где можно жить полноценной жизнью и пользоваться специальными технологическими опциями:

- Эко тенденции и сам экодевелопмент в Украине только зарождаются. Нам очень важно какие инновационные технологии мы используем, насколько они безопасны для человека и окружающей среды. В проекте ЖК "Петровский Квартал" мы обустроили территорию более 5-ти километров прогулочных аллей, фонтан, ландшафтный дизайн и масштабное озеленение, сортировочные боксы и зарядки для электромобилей. Примечательно и то, что кроме садика и школы на территории расположилось 14 Центров развития, 5 спортивных площадок, словом — поддержка чистоты и порядка, — это составляющие комфорт-класса всех проектов девелопера NOVBUD в единстве с завидной атмосферой для комфортной жизни и современного пространства, — комментирует Антонина Кокот, директор компании "Новбуд".