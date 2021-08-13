Актуальні тренди на первинному ринку нерухомості

За підсумками першого півріччя в структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови комфорт-класу — понад 48%, частка новобудов бізнес-класу — 24% і преміум-класу — приблизно 2% від загальної кількості. Це пропозиції житла в об'єктах, зданих в експлуатацію, де забудовник здійснює продаж квартир із готовими документами.

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З огляду на те, що комфорт-клас залишається наймасовішим сегментом з його основними драйверами: доступна ціна кв. метра, сучасний концепт житлового комплексу, інновації в будівництві, — експерти ринку зазначають попит і прибутковість ще й на змішані проєкти нерухомості, які забезпечують гармонійне, повноцінне життя в рамках єдиного простору; жити і проводити приємно час у зручній інфраструктурі.

Тренд останніх років — формат "місто в місті"

Максимально враховує стиль повноцінного та якісного життя інвестора: перевагу жити, працювати, відпочивати, робити шопінг, займатися спортом, вчитися і просто приємно проводити час незалежно від віку, — в єдиній розвиненій інфраструктурі житлового комплексу. ЖК "Петровський Квартал" є флагманським проєктом компанії-девелопера NOVBUD і наймасштабнішим в Україні https://petrivskij-kvartal.novbud.com.ua/, нагороджений і визнаний премією IBuild як "Кращий житловий комплекс формату "Місто в місті".

[ + – ] ЖК "Петровський Квартал"

У житловому комплексі понад 300 об'єктів інфраструктури. За 10 років побудовані понад 300 тис. м² житла на одній території, 78 будинків, де проживає понад 15 000 жителів.

Індивідуальні переваги інвестора — в тренді

Умови пандемії посприяли реалізації проєктів у таких концептах, які передбачають життя, роботу і відпочинок у рамках єдиного простору — LifeStyle в єдиному місці. ЖК "Нові Теремки" від NOVBUD цікавий інвесторам своїм концептом LifeStyle https://novyeteremki.com.ua/ Тут створено все як для комфорт-класу, в поєднанні стилю — інновацій — комфорту. Компанія нещодавно ввела в експлуатацію 2-у чергу житлового комплексу, який нараховує 7 черг із затишними квартирами плануванням вільного типу і панорамними вікнами.

[ + – ] ЖК "Петровський Квартал"

Екотренд як фундаментальний складник ЖК

Час — основний актив будь-якого покупця, який обирає такий ЖК, де можна жити повноцінним життям і користуватися спеціальними технологічними опціями:

— Еко тенденції і власне екодевелопмент в Україні тільки зароджуються. Нам дуже важливо які інноваційні технології ми використовуємо, наскільки вони безпечні для людини і навколишнього середовища. У проєкті ЖК "Петровський Квартал" ми облаштували територію понад 5-ти кілометрів прогулянкових алей, фонтан, ландшафтний дизайн та масштабне озеленення, сортувальні бокси і зарядки для електромобілів. Варто зазначити і те, що крім садка і школи на території розташувалися 14 Центрів розвитку, 5 спортивних майданчиків, словом — підтримка чистоти і порядку, — це складники комфорт-класу всіх проєктів девелопера NOVBUD в єдності із завидною атмосферою для комфортного життя і сучасного простору, — коментує Антоніна Кокот, директорка компанії "Новбуд".