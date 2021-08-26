700 млн грн: кустарные производители топлива увеличивают дыру в госбюджете

Прямые потери госбюджета из-за импорта безакцизных октаноповышающих компонентов выросли до 700 млн грн. Их наибольший импортер и потребитель — "БРСМ-Нафта". Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на enkorr.ua

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"По расчетам Консалтинговой группы "А-95", за семь месяцев 2021 года прямые потери государственного бюджета вследствие импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности достигли 700 млн грн", — сообщается в статье.

Как сообщает Консалтинговая группа "А-95", июльский показатель импорта стал рекордным за всю историю наблюдения — он выше более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 5,2 до 12,8 тыс. т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае-2021 (11,5 тыс. т).

"Лидером в рейтинге получателей (октаноповышающих компонентов под видом растворителей — прим. ред) по итогу отчетного месяца стала группа "БРСМ-Нафта" — 2,2 тыс. т, которая осуществляет самостоятельное производство высокооктановых бензинов и альтернативного топлива на мини-НПЗ в Гадяче (Полтавская обл.) и на нефтебазе в Переяславском (Киевская обл.)", — отмечается в материале на enkorr.ua

Кроме "БРСМ-Нафта" среди крупнейших импортеров числятся ООО "Терминал", которое ввезло 1 тыс. т растворителей. Эта фирма прописана в Мироновке Киевской области, где ранее фискальные органы неоднократно накрывали незаконное производство нефтепродуктов. Тройку "лидеров" замыкает Харьковская компания "Пром Хим" с объемом 900 т — поставщик оператора крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающего топливом в частности сети Моtto и Brent Oil.