700 млн грн: кустарні виробники палива збільшують діру в державному бюджеті

Прямі втрати держбюджету через імпорт безакцизних октанопідвищуючих компонентів зросли до 700 млн грн. Їх найбільший імпортер і споживач — "БРСМ-Нафта". Про це повідомляють Українські новини з посиланням на enkorr.ua

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"За розрахунками Консалтингової групи "А-95", за сім місяців 2021 року прямі втрати державного бюджету внаслідок імпорту безакцизних октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості досягли 700 млн грн", — повідомляється в статті.

Як повідомляє Консалтингова група "А-95", липневий показник імпорту став рекордним за всю історію спостереження — він вище більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — з 5,2 до 12,8 тис.т. Попередній рекорд був зафіксований в травні-2021 (11,5 тис. т).

"Лідером в рейтингу отримувачів (октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників — прим. ред) за підсумком звітного місяця стала група "БРСМ-Нафта" — 2,2 тис. т, яка здійснює самостійне виробництво високооктанових бензинів і альтернативного палива на міні-НПЗ в Гадячі (Полтавська обл.) і на нафтобазі в Переяславському (Київська обл.)", — наголошується в матеріалі на enkorr.ua

Крім "БРСМ-Нафта" серед найбільших імпортерів числяться ТОВ "Термінал", яке ввезло 1 тис. т розчинників. Ця фірма прописана в Миронівці Київської області, де раніше фіскальні органи неодноразово накривали незаконне виробництво нафтопродуктів. Трійку "лідерів" замикає Харківська компанія "Пром Хім" з об'ємом 900 т — постачальник оператора найбільшого в країні міні-НПЗ в селищі Мерефа Харківської області, що щабезпечує паливом зокрема мережі Моtto і Brent Oil.