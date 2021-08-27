Украина в 2021 году впервые соберет больший урожай пшеницы и ячменя, чем в УССР

Аграрии могут собрать 32 млн тонн пшеницы и 10 млн тонн ячменя

В Украине впервые за годы независимости аграрии могут собрать в совокупности больший урожай зерновых, чем собиралось в колхозах и совхозах на украинских полях во времена УССР. Согласно прогнозу Минагрополитики, урожай пшеницы в Украине в текущем году ожидается на уровне 32 млн тонн, что на 2 млн тонн больше, чем при Советском Союзе. Урожай ячменя – 10 млн в сравнении с 9 млн тонн при СССР.

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По состоянию на 20 августа 2021 года обработано 6.9 млн га посевов пшеницы и более 2,4 млн га ячменя. Двенадцать областей Украины полностью завершили сбор урожая зерновых, лидером по сбору оказалась Хмельницкая область с показателем в 61 центнер с гектара. Предварительные результаты дают основание говорить о рекордных показателях урожайности в Украине за последнее время.

Такие цифры практически соответствуют статистическим данным Министерства сельского хозяйства США с учетом того, что сбор урожая еще не окончен.

Похожую динамику можно наблюдать и на графике , составленном специалистами компании в области обработки данных Knoema на котором видно. Что самый высокий показатель был в 1990 году, а самый низкий в 2003-м

Урожай кукурузы ожидается на уровне 35 -37,5 млн тонн, но эта рекордная цифра уже давно превышает показатели времен СССР. Всего в 2021 году Украина соберет около 81 млн тонн зерновых. Такой показатель урожайности повлечет за собой и увеличение доли украинского экспорта зерновых на мировом рынке в условиях, когда внутренний рынок относительно небольшой.

В прошлом пресс-служба министерства экономики Украины сообщала, что в 2019 -2020 годах Украина заняла второе место в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур, пропустив вперед только США.

13 января 2021 года Украинский клуб аграрного бизнеса сообщил, что украинский импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2020 году достиг уровня $6,5 млрд.

Ранее сообщалось о прогнозе урожая Минэкономики на 2021 год. Однако в украинском аграрном клубе предупреждают, что окончательные данные по урожаю будут сильно зависеть от погодных условий в ближайшее время