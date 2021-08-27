Україна в 2021 році вперше збере більший урожай пшениці та ячменю, ніж в УРСР

Аграрії можуть зібрати 32 млн тонн пшениці та 10 млн тонн ячменю.

В Україні вперше за роки незалежності аграрії можуть зібрати в сукупності більший урожай зернових, ніж збиралося в колгоспах і радгоспах на українських полях за часів УРСР. Згідно з прогнозом Мінагрополітики, урожай пшениці в Україні в поточному році очікується на рівні 32 млн тонн, що на 2 млн тонн більше, ніж за часів Радянського Союзу. Урожай ячменю — 10 млн порівняно з 9 млн тонн при СРСР.

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Станом на 20 серпня 2021 року оброблені 6.9 млн га посівів пшениці та понад 2,4 млн га ячменю. Дванадцять областей України повністю завершили збір врожаю зернових, лідером зі збору стала Хмельницька область з показником 61 центнер із гектара. Попередні результати дають підставу говорити про рекордні показники врожайності в Україні за останній час.

Такі цифри практично відповідають статистичним даними Міністерства сільського господарства США з урахуванням того, що збір врожаю ще не закінчений.

Схожу динаміку можна спостерігати і на графіку, складеному фахівцями компанії в галузі обробки даних Knoema на якому видно, що найвищий показник був у 1990 році, а найнижчий в 2003.

Урожай кукурудзи очікується на рівні 35-37,5 млн тонн, але ця рекордна цифра вже давно перевищує показники часів СРСР. Усього у 2021 році Україна збере приблизно 81 млн тонн зернових. Такий показник врожайності спричинить за собою і збільшення частки українського експорту зернових на світовому ринку в умовах, коли внутрішній ринок відносно невеликий.

У минулому пресслужба міністерства економіки України повідомляла, що в 2019-2020 роках Україна посіла друге місце в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур, пропустивши вперед тільки США.

13 січня 2021 року Український клуб аграрного бізнесу повідомив, що український імпорт сільськогосподарської продукції та продовольства в 2020 році досяг рівня $6,5 млрд.

Раніше повідомлялося про прогноз врожаю Мінекономіки на 2021 рік. Однак в українському аграрному клубі попереджають, що остаточні дані щодо врожаю будуть сильно залежати від погодних умов найближчим часом.