Мінекономіки очікує 15-відсоткового зростання врожаю

Урожай зернових у 2021 році може повторити абсолютний рекорд 2019 року.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України прогнозує урожай зернових і зернобобових культур у 2021 році на рівні рекордного результату 2019 року — 75,1 млн тонн, що на 14,6% вище показника 2020 року. Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

За його словами, прогноз зроблений, "беручи до уваги нинішній стан озимих культур, кількість опадів, що випали за зиму, і наявність вологи в землі".

Зростання врожаю в річному вимірі очікується в усіх основних культурах:

олійних культур — до 19,1 млн тонн, що на 3,2% більше;

пшениці — до 29,5 млн тонн, що на 17,5%;

соняшнику — до 13,5 млн тонн, на 3,6%;

ячменю — до 9,2 млн тонн, на 17,9%;

сої — до 3,1 млн тонн, на 10,7%.

Урожай ріпаку прогнозується на рівні 2020 року — 2,6 млн тонн.

Нагадаємо, українські сільгоспвиробники в 2020 році намолотили 65,4 млн тонн зернових і зернобобових із площі 15,3 млн га. Такі дані наводив глава Мінекономіки Ігор Петрашко. Зокрема, зібрано 25,1 млн тонн пшениці із 6,6 млн га і 29,8 млн тонн кукурудзи з 5,3 млн га.

"Традиційно виробництво сільгосппродукції в Україні профіцитне. Цьогоріч валовий збір зернових утричі перевищує потреби внутрішнього ринку (20,8 млн тонн), а також дозволяє нам зберігати провідні позиції з експорту сільгосппродукції", — коментували тоді ситуацію в Мінекономрозвитку.

Як зазначає Марія Колесник, заступниця директора компанії "ПроАгро Груп", урожай 2020 року виявився третім за обсягами за всю історію незалежної України. Тому закріплений в меморандумі між Мінекономрозвитком та учасниками ринку граничний обсяг експорту пшениці в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 — червень 2021) у 17,5 млн тонн виглядає цілком реалістичним показником.

За даними Держстату, в Україні в 2019 році зібрали 75,1 млн тонн зернових і зернобобових (в 2018-му — 70,1 млн тонн). Цей результат є найкращим за всю історію країни.