Минэкономики ожидает 15-процентного роста урожая

Урожай зерновых в 2021 году может повторить абсолютный рекорд 2019 года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021 году на уровне рекордного результата 2019 года – 75,1 млн тонн, что на 14,6% выше показателя 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

По его словам, прогноз сделан, "принимая во внимание нынешнее состояние озимых культур, количество осадков, выпавших за зиму, и наличие влаги в земле".

Рост урожая в годовом измерении ожидается по всем основным культурам:

масличных культур – до 19,1 млн тонн, что на 3,2% больше;

пшеницы – до 29,5 млн тонн, что на 17,5%;

подсолнечника – до 13,5 млн тонн, на 3,6%;

ячменя – до 9,2 млн тонн, на 17,9%;

сои – до 3,1 млн тонн, на 10,7%.

Урожай рапса прогнозируется на уровне 2020 года – 2,6 млн тонн.

Напомним, украинские сельхозпроизводители в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. Такие данные приводил глава Минэкономики Игорь Петрашко. В частности, собрано 25,1 млн тонн пшеницы с 6,6 млн га и 29,8 млн тонн кукурузы с 5,3 млн га.

"Традиционно производство сельхозпродукции в Украине профицитное. В этом году валовой сбор зерновых в три раза превышает потребности внутреннего рынка (20,8 млн тонн), а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", — комментировали тогда ситуацию в Минэкономразвития.

Как отмечает Мария Колесник, заместитель директора компании "ПроАгро Групп", урожай 2020 года оказался третьим по объемам за всю историю независимой Украины. Поэтому закрепленный в меморандуме между Минэкономразвития и участниками рынка предельный объем экспорта пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 — июнь 2021) в 17,5 млн тонн выглядит вполне реалистичным показателем.

По данным Госстата, в Украине в 2019 году собрали 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018-ом — 70,1 млн тонн). Этот результат является лучшим за всю историю страны.