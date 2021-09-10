"ПриватБанк" разорвал отношения с "ГлобалМани" из-за несовместимости с правилами финансового мониторинга - СМИ

С 1 сентября 2021 года государственный "ПриватБанк" больше не сотрудничает с компанией "ГлобалМани" (Globalmoney), которую Нацполиция подозревает в в отмывании и выведении средств в Россию. Причина — нарушение системы определенных правил финмониторинга. Об этом в комментарии "ФАКТАМ" сообщил пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга

"Да, это правда. Наш банк действительно принял такое решение", — прокомментировал сообщения СМИ пресс-секретарь "ПриватБанка".

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Отвечая на вопрос, не связано это решение с нарушением договорных отношений, Олег Серга отметил, что есть другая причина.

"Мы столкнулись с фактами нарушения системой "ГлобалМани" определенных правил финансового мониторинга", — сказал он и добавил, что были выявлены общие нарушения при работе с финансами, в том числе и с "ПриватБанком".

Комментируя, как разрыв отношений с "ПриватБанком" скажется на работе компании "ГлобалМани", Серга отметил следующее: "Сложно сказать, поскольку мы видим, что основной трафик "ГлобалМани" идет на те операции, которые не являются легальными. В частности, это игровые ставки на спорт в неофициальных сервисах".

Согласно стенограмме заседания комитета "ПриватБанка" от 6 августа 2021 года, среди серьезных нарушений в работе "ГлобалМани" обнаружены: участие в сомнительных схемах игорного бизнеса, фальшивая инкассация через личные карточки представителей компании, сбор наличности от физических лиц с последующим переводом на счета фиктивных предприятий, работа с партнерами страны-агрессора, связь с торговлей оружием для ведения боевых действий против украинской армии в зоне ООС и тому подобное.

В августе ветераны ОО "Простите, что живые" устроили несколько акций против компании Globalmoney. Сначала у БЦ "Ренессанс", где находится офис компании, прошел пикет. Позже ветераны собрались у зданий СБУ и СНБО с требованием начать расследование по фактам возможного сотрудничества Globalmoney с незаконными банками в ОРДЛО и российскими банками.

Напомним, 27 июля СМИ опубликовали новость о том, что в запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте" действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, которая наполнялась новостями Globalmoney. После огласки происходящего в СМИ страница была удалена.