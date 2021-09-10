"ПриватБанк" розірвав стосунки з "ГлобалМані" через несумісність з правилами фінмоніторингу - ЗМІ

З 1 вересня 2021 року державний "ПриватБанк" більше не співпрацює з компанією "ГлобалМані" (Globalmoney), яку Нацполіція підозрює у у відмиванні та виведенні коштів до Росії. Причина — порушення системи певних правил фінмоніторінгу. Про це в коментарі "ФАКТАМ" повідомив прессекретар "ПриватБанку" Олег Серга

"Так, це правда. Нашим банком дійсно було приняте таке рішення", — прокоментував повідомлення ЗМІ прессекретар "ПриватБанку".

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Відповідаючи на запитання, чи не повязане це рішення з порушенням договірних відносин, Олег Серга зазначив, що є інша причина.

"Ми зіткнулися з фактами порушення системою "ГлобалМані" певних правил фінансового мониторінгу", — сказав він і додав, що були виявлені загальні порушення при роботі з фінансами, в тому числі й з "ПриватБанком".

Коментуючи, як розрив відносин з "ПриватБанком" позначиться на роботі компанії "ГлобалМані", Серга зазначив наступне: "Складно сказати, оскільки ми бачимо, що основний трафік "ГлобалМані" йде на ті операції, які не є легальними. Зокрема, це ігрові ставки на спорт у неофіційних сервісах".

Згідно зі стенограмою засідання комітету "ПриватБанку" від 6 серпня 2021 року, серед серйозних порушень у роботі "ГлобалМані" виявлені: участь у сумнівних схемах грального бізнесу, фальшива інкасація через особисті картки представників компанії, збір готівки від фізичних осіб з подальшим переведенням її на рахунки фіктивних підприємств, робота з партнерами країни-агресора, зв`язок із торгівлею зброєю для ведення бойових дій проти української армії у зоні ООС тощо.

У серпні ветерани ГО "Вибачте, що живі" влаштували декілька акцій проти компанії Globalmoney. Спочатку біля БЦ "Ренесанс", де знаходиться офіс компанії, пройшов пікет. Пізніше ветерани зібралися біля будівель СБУ та РНБО з вимогою почати розслідування за фактами можливого співробітництва Globalmoney з незаконними фінустановами в ОРДЛО і російськими банками.

Нагадаємо, 27 липня ЗМІ опублікували новину про те, що в забороненій в Україні соціальної мережі "Вконтакте" діє сторінка Global24 (електронний гаманець системи Globalmoney) з символікою компанії, яка наповнювалася новинами Globalmoney. Після розголосу того, що відбувається, в ЗМІ сторінку було вилучено.