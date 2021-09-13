С Укрзализныци незаконно взимают 70 млн грн за долги "Донецкой железной дороги" - политолог

Министерство юстиции нарушает закон, пытаясь взыскать с Укрзализныци долги ГП "Донецкая железная дорога". Об этом написал в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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По его информации, Укрзализныця не по своей воле попала в довольно неприятную ситуацию из-за долгов ГП "Донецкая железная дорога".

"В феврале этого года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск "Донбассэнерго", решив взыскать с Укрзализныци 70,3 млн грн. В сентябре поступило платежное требование от "Укргазбанка" — списать эти деньги со счетов "УЗ". Плюс 10% исполнительного сбора", — рассказал он.

Данная сумма — это долг ГП "Донецкая железная дорога" за заключенные в 2015 году договора на поставку электроэнергии.

"Проблема в том, что "Донецкая железная дорога" осуществляла хозяйственную деятельность на временно неконтролируемой территории Украины и получала электроэнергию, произведенную на этой территории, в том числе Старобешевской ТЭС. А денег за это "Донецкая железная дорога" не платила (удивительно, правда?)", — пишет эксперт.

По словам Голобуцкого, решением Большой Палаты Верховного Суда с июня 2020 года "Укрзализныця" признана правопреемницей всех прав и обязанностей предприятий железнодорожного транспорта, на базе которых она создана. Данное решение теперь может означать, что Укрзализныця обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога".

"А там, на минуточку, сумма такая ничего себе — всего более 6,5 млрд грн. Среди них (сюрприз!) – 3,5 млрд грн "Сбербанка" и 1,2 млрд "ВТБ Банка"", — сообщил эксперт.

Сейчас Укрзадизниця пытается добиться признания этого решения незаконным, добавил Голобуцкий. Закон "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" устанавливает мораторий на обращение по взысканию активов УЗ по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено на территории АТО, на которой органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Такой же мораторий предусмотрен в еще одном законе — "Об исполнительном производстве".

Однако, несмотря на введенный мораторий, Департамент государственной исполнительной службы, который является структурой Минюста, продолжает осуществлять взыскание долгов с УЗ.

"Так на чьей стороне Минюст? Искренне хочется верить, что его (без)деятельность в этом деле является ошибкой, упущением, досадной случайностью … и Минюсту еще не поздно все исправить, заняв законную и главное государственную позицию", — резюмировал Голобуцкий.