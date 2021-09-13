З Укрзалізниці незаконно стягують 70 млн грн за борги "Донецької залізниці" - політолог

Міністерство юстиції порушує закон, намагаючись стягнути з Укрзалізниці борги ДП "Донецька залізниця". Про це написав у Facebook політичний експерт Олексій Голобуцький.

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За його інформацією, Укрзалізниця не зі своєї волі потрапила у доволі неприємну ситуацію через борги ДП "Донецька залізниця".

"У лютому цього року Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов "Донбасенерго", вирішивши стягнути з Укрзалізниці 70,3 млн грн. У вересні надійшла платіжна вимога від "Укргазбанку" — списати ці гроші з рахунків "УЗ". Плюс 10% виконавчого збору", — розповів він.

Згадана сума — це борг ДП "Донецька залізниця" за укладені у 2015 році договори на постачання електроенергії.

"Проблема у тому, що "Донецька залізниця" здійснювала господарську діяльність на тимчасово неконтрольованій території України і отримувала електроенергію, вироблену на цій території, в тому числі Старобешівською ТЕС. А грошей за це "Донецька залізниця" не сплатила (дивовижно, правда?)", — пише експерт.

За словами Голобуцького, рішенням Великої Палати Верховного Суду від червня 2020 року "Укрзалізниця" визнана правонаступницею всіх прав та обов"язків підприємств залізничного транспорту, на базі яких вона утворена. Таке рішення тепер може означати, що Укрзалізниця зобов"язана погасити усі борги ДП "Донецька залізниця".

"А там, на хвилиночку, сума така нівроку – загалом більше 6,5 млрд грн. Серед них (сюрприз!) – 3,5 млрд грн "Сбєрбанку" і 1,2 млрд "ВТБ Банку"", — повідомив експерт.

Зараз Укрзалізниця намагається домогтися визнання цього рішення незаконним, додав Голобуцький. Закон "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" встановлює мораторій на звернення щодо стягнень активів УЗ за зобов'язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території АТО, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Такий самий мораторій передбачений у ще одному законі — "Про виконавче провадження".

Однак, незважаючи на запроваджений мораторій, Департамент державної виконавчої служби, яка є структурою Мін'юсту, продовжує здійснювати стягнення боргів з УЗ.

"То на чиїй стороні Мін'юст? Щиро хочеться вірити, що його (без)діяльність у цій справі є помилкою, недоглядом, прикрою випадковістю… і Мін'юсту ще не пізно все виправити, зайнявши законну і головне державницьку позицію", — резюмував Голобуцький.