Вслед за судом в Лондоне Хозсуд Киева может принять решение в пользу "Дарницы" по делу БФХЗ - эксперт

Решение Высокого суда справедливости Лондона о том, что семья Беспалько, контролирующая Борщаговский химико-фармацевтический завод (БХФЗ), обязана выплатить судебные издержки фарм-фирме "Дарница" в размере 250 тысяч фунтов, означает фактический проигрыш по делу о мошенничестве Беспалько на сумму 6,8 млн долларов. К такому выводу пришел Андрей Миселюк, эксперт, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Эксперт отметил, что одним из самых резонансных дел украинского бизнеса, которые рассматривались в последнее время Высоким судом справедливости Лондона, стало дело ведущего отечественного производителя лекарств — Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ) https://daily.rbc.ua/rus/show/delo-6-8-mln-pochemu-menedzhmenta-bhfz-problemy-1623137831.html. Напомним, что крупнейший акционер БХФЗ – фарм-фирма "Дарница" — обвинил руководителей предприятия в выводе средств завода на подконтрольную семье английскую фирму Metabay. Речь идет о главе наблюдательного совета БХФЗ Николае Беспалько, его жене Людмиле, а также Ирине — их дочери и директоре по развитию бизнеса БХФЗ.

С момента покупки в 2015 году крупного пакета акций предприятия (31%) на аукционе "Дарница" неоднократно пыталась получить доступ к информации о состоянии дел на предприятии, провести аудит и ввести своих представителей в управление БХФЗ, однако Беспалько препятствовали этому.

"Для проведения независимого аудита предприятия "Дарница" наняла известную международную аудиторскую компанию Creston JCJ audit. В результате стало известно, что БХФЗ покупает фармацевтическое сырье с участием посредника — Metabay. Владелицей которой, как выяснили аудиторы, является Ирина Беспалько", — сообщил эксперт.

Предполагая, что в процессе судебных разбирательств семья Беспалько продолжит вывод денег из БХФЗ, "Дарница" в прошлом году обратилась в Высокий суд справедливости в Лондоне и Окружной Суд кантона Лугано в Швейцарии с просьбой арестовать счета Metabay на сумму 6,8 млн долл.

Руководители БХФЗ подали апелляцию в Высокий суд справедливости в Лондоне. В принятом решении Darnitsa vs Metabay Import/Export Ltd судья отказал семье Беспалько в апелляции по делу об аресте счетов Metabay, поскольку эта апелляция не имеет перспективы. И на днях по решению суда семья Беспалько уже выплатила "Дарнице" 250 тысяч фунтов в качестве компенсации юридических расходов последней в английском суде.

"Показательно, насколько послушно все украинские бизнесмены, в том числе крупнейшие олигархи, которые судились в Высоком суде справедливости, выполняли все решения этого суда. Иначе нельзя — неисполнение решения английского суда может иметь серьезные последствия для всех. Вплоть до заключения под стражу", — считает Миселюк.

Он считает, что, поскольку суд Лондона фактически признал факты вывода средств БХФЗ на счета Metabay, то такое же решение вполне может принять и Киевский хозсуд, куда "Дарница" обратилась с аналогичным иском.

Эксперт также напомнил, что схемы вывода денег с этого предприятия уже расследуются в Германии и Швейцарии, где у Metabay Ирины Беспалько есть банковские счета. Здесь фирма обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и неуплате налогов.