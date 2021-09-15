Слідом за судом в Лондоні Госпсуд Києва може прийняти рішення на користь "Дарниці" у справі БФХЗ, — експерт

Рішення Високого суду справедливості Лондона про те, що сім'я Беспалько, яка контролює Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод (БХФЗ), зобов'язана виплатити судові витрати фарм-фірмі "Дарниця" у розмірі 250 тисяч фунтів, означає фактичний програш у справі про шахрайство Беспальків на суму 6,8 млн доларів. Такого висновку дійшов Андрій Миселюк, експерт, політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог".

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Експерт зазначив, що однією з найбільш резонансних справ українського бізнесу, які розглядалися останнім часом Високим судом справедливості Лондона, стала справа провідного вітчизняного виробника ліків — Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу (БХФЗ) https://daily.rbc.ua/rus/show/delo-6-8-mln-pochemu-menedzhmenta-bhfz-problemy-1623137831.html. Нагадаємо, що найбільший акціонер БХФЗ — фарм-фірма "Дарниця" — звинуватив керівників підприємства у виведенні коштів заводу на підконтрольну сім'ї англійську фірму Metabay. Йдеться про голову наглядової ради БХФЗ Миколу Беспалько, його дружину Людмилу, а також Ірину — їх дочку і директора з розвитку бізнесу БХФЗ.

З моменту купівлі в 2015 році великого пакета акцій підприємства (31%) на аукціоні "Дарниця" неодноразово намагалася отримати доступ до інформації про стан справ на підприємстві, провести аудит і ввести своїх представників в управління БХФЗ, однак Беспальки перешкоджали цьому.

"Для проведення незалежного аудиту підприємства "Дарниця" найняла відому міжнародну аудиторську компанію Creston JCJ audit. В результаті стало відомо, що БХФЗ купує фармацевтичну сировину за участю посередника — Metabay. Власницею якої, як з'ясували аудитори, є Ірина Беспалько", — повідомив експерт.

Припускаючи, що в процесі судових розглядів сім'я Беспалько продовжить виведення грошей з БХФЗ, "Дарниця" в минулому році звернулася до Високого суду справедливості в Лондоні і Окружний Суд кантону Лугано в Швейцарії з проханням заарештувати рахунки Metabay на суму 6,8 млн дол.

Керівники БХФЗ подали апеляцію до Високого суду справедливості в Лондоні. У прийнятому рішенні Darnitsa vs Metabay Import / Export Ltd суддя відмовив родині Беспальків в апеляції по справі про арешт рахунків Metabay, оскільки ця апеляція не має перспективи. І днями за рішенням суду сім'я Беспальків вже виплатила "Дарниці" 250 тисяч фунтів в якості компенсації юридичних витрат останньої в англійському суді.

"Показово, наскільки слухняно всі українські бізнесмени, в тому числі найбільші олігархи, які судилися у Високому суді справедливості, виконували всі рішення цього суду. Інакше не можна — невиконання рішення англійського суду може мати серйозні наслідки для всіх. Аж до взяття під варту", — сказав Миселюк.

Він вважає, що, оскільки суд Лондона фактично визнав факти виведення коштів БХФЗ на рахунки Metabay, то таке саме рішення цілком може прийняти і Київський госпсуд, куди "Дарниця" звернулася з аналогічним позовом.

Експерт також нагадав, що схеми виведення грошей з цього підприємства вже розслідуються в Німеччині і Швейцарії, де у Metabay Ірини Беспалько є банківські рахунки. Тут фірма звинувачується в шахрайстві, відмиванні грошей і несплаті податків.